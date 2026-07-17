Haos od vremena u Srpskoj za vikend: Jak vjetar, grad, grmljavina...

U Republici Srpskoj će za vikend biti promjenljivo oblačno i nestabilno uz pljuskove sa grmljavinom, dok su lokalno moguće i nepogode sa gradom i jakim vjetrom, podaci su Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Sutra će ujutro i prije podne biti pretežno sunčano, a poslije podne i uveče očekuje se razvoj oblačnosti uz pljuskove sa grmljavinom, dok su lokalno moguće i nepogode sa gradom i jakim vjetrom.

Na jugu i jugoistoku ostaje suvo i vruće.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 33 na zapadu do 39 na istoku, u višim predjelima od 29 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 19. jula, biće promjenljivo oblačno i nestabilno uz lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom, dok se ponegdje očekuju i nepogode sa gradom i jakim vjetrom.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 29 na zapadu do 35 na istoku, na jugu do 37, a u višim predjelima od 24 stepena Celzijusova.

U ponedjeljak, 20. jula, će i dalje biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode i nestabilno, lokalno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 26 do 31, a na jugu do 35 stepeni Celzijusovih.