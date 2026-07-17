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Kovačević: Onaj čiji su saborci učestvovali u napadu na SAD, danas nekoga optužuje za terorizam

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 08:45

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Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић
Foto: ATV/Branko Jović

Onaj čiji su saborci iz tzv. armije BiH učestvovali i u planiranju i u izvođenju najstravičnijeg terorističkog napada na SAD 11. septembra 2001. godine, danas nekoga optužuje za terorizam, istakao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

Kovačević je ocijenio da se to zove besramno licemjerje.

"Srećom, znaju to dobro i u SAD. Pobrinuo se /Milorad/ Dodik za to", naglasio je Kovačević u objavi na "Iksu", komentaršući istup Elmedina Konaković u Vašingtonu, koji je "pozvao na jači odgovor na politički motivisani terorizam, pominjući i Dodika".

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Tagovi :

Radovan Kovačević

Elmedin Konaković

terorizam

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