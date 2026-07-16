U FBiH ne podržavaju Rezoluciju hrvatskog Sabora

Hrvatska pokušava da uređuje ustavna pitanja i mijenja Izborni zakon BiH i to je nedopustivo, prava Hrvata u BiH nisu ugrožena, imaju ih i više nego što im je Ustavom propisano – ovako u FBiH komentarišu Rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je usvojio Hrvatski sabor.

"Mislim da bi prikladnije bilo da Republika Hrvatska uredi odnose sa narodima koji su kod njih manjinski i da da posebnu izbornu jedinicu, za srpski narod, za područja gdje su Srbi nekada bili većina, za poziciju koja bi definisala ustavnu ulogu bošnjačkog naroda, a ne da oni budu u nekim kvotama sa drugim narodima. Mislim da bi to jednoj zemlji koja je članica EU bilo praktičnije. A BiH će uređivati u svojoj zemlji to na način da Hrvati koji su konstitutivni narod imaju savim dovoljna prava", rekao je Edin Ramić, poslanik SDA u Predstavničkom domu PS BiH.

Rezolucija je bilo i ranije, ali efekta nikakvog. I ovo je samo instant populizam i nacionalni zanos, stav je Admira Čavalića.

"Bilo bi daleko bolje za susjednu Hrvatsku da se bavi pitanjem evropskih integracija BiH i unapređenju ekonomskih i bilo kojih drugih odnosa, a ne da se kreiraju dokumenti ovog tipa. To samo vodi instant svađama i konfliktima", kaže Admir Čavalić, poslanik u Predstavničkom domu PS FBiH.

"Znamo da ova Rezolucija nema pravnu snagu, znamo šta je intencija ove Rezolucije - prikazati građane hrvatske nacionalnosti u BiH da su u neravnopravnom položaju, što nije tako, nije istina", izjavio je Džemal Smajić, delegat u Klubu bošnjačkog naroda u Domu naroda PS BiH.

Hrvatima je posebno sporan izbor člana Predsjedništva BiH, jer ih predstavlja Željko Komšić za kojeg su, uglavnom, glasali Bošnjaci. Međutim, Elmedin Konaković smatra da Hrvati u BiH imaju više prava nego što im pripada. Dragan Čović ovakve komentare pripisuje prikupljanju političkih poena.

"Pitanje svim tim ljudima: Je l stvarno neko vjeruje da je uzurpacija hrvatskom narodu pravo da ima svog člana Predsjedništva mjera koju treba dati Hrvatima kao jednakopravnom konstitutivnom narodu", kaže Dragan Čović, predsjednik HDZ-a.

Rezolucija Hrvatskog sabora tema je kojom se bave i u Udruženju Majke Srebrenice. Za njih je ovo pokušaj podrivanja suvereniteta i ustavnog poretka BiH. Pismo zabrinutosti i apela za pomoć uputile su na dobro poznatu adresu – OHR. Samo što tamo trenutno nema visokog predstavnika, pa možda ostane nepročitano.