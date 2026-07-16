Autor:ATV redakcija
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Bivši federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerko Ivanković Lijanović zatražio je promjenu prezimena u "Boljitak".
On je od Odsjeka upravnih poslova Široki Brijeg zatražio promjenu prezimena i to iz razloga "privatne naravi".
"Jer se tako osjećam i djelujem", naveo je u zahtjevu.
Odsjek upravnih poslova sada provjerava vodi li se protiv njega krivični postupak, je li riječ o osobi koja je osuđena za krivično djelo, a kazna joj nije izvršena, te je li za njom raspisana međunarodna potraga.
Takvim osobama, naime, ne može se dopustiti promjena imena ili prezimena, piše Kliks.
Jerko Ivanković Lijanović u septembru 2020. godine otišao je na izdržavanje sedmogodišnje zatvorske kazne zbog zloupotrebe položaja i ovlašćenja.
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Presuda se odnosila na nezakonitosti prilikom dodjele podsticaja poljoprivrednicima na području Tuzle i Federacije BiH u razdoblju od 2011. do kraja 2014. godine.
Zajedno s bratom Mladenom osnovao je stranku Radom za boljitak, koja je u dva navrata bila dio Vlade Federacije BiH.
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