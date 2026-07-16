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Bivši ministar mijenja prezime: "Jer se tako osjećam i d‌jelujem"

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 16:28

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Бивши министар мијења презиме: "Јер се тако осјећам и д‌јелујем"
Foto: Youtube / Narodna stranka za boljitak

Bivši federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerko Ivanković Lijanović zatražio je promjenu prezimena u "Boljitak".

On je od Odsjeka upravnih poslova Široki Brijeg zatražio promjenu prezimena i to iz razloga "privatne naravi".

"Jer se tako osjećam i d‌jelujem", naveo je u zahtjevu.

Odsjek upravnih poslova sada provjerava vodi li se protiv njega krivični postupak, je li riječ o osobi koja je osuđena za krivično d‌jelo, a kazna joj nije izvršena, te je li za njom raspisana međunarodna potraga.

Takvim osobama, naime, ne može se dopustiti promjena imena ili prezimena, piše Kliks.

Jerko Ivanković Lijanović u septembru 2020. godine otišao je na izdržavanje sedmogodišnje zatvorske kazne zbog zloupotrebe položaja i ovlašćenja.

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Presuda se odnosila na nezakonitosti prilikom dod‌jele podsticaja poljoprivrednicima na području Tuzle i Federacije BiH u razdoblju od 2011. do kraja 2014. godine.

Zajedno s bratom Mladenom osnovao je stranku Radom za boljitak, koja je u dva navrata bila dio Vlade Federacije BiH.

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Tagovi :

Jerko Ivanković Lijanović

prezime

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