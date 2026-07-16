EES ponovo na meti kritika: Ne razlikuje jednojajčane blizance

Novi digitalni sistem kontrole ulaska i izlaska iz Evropske unije (EES) ponovo se našao na udaru kritika nakon što je, pomiješao identitete jednojajčanih bliznakinja, zbog čega je jedna Britanka zadržana na granici, piše briselski Politiko.

Sistem je pokazao da nije evidentirala prethodni izlazak iz Šengenske zone, iako je u stvarnosti putovanje obavila njena sestra bliznakinja.

Neobičan slučaj dogodio se krajem maja na aerodromu u Kluž-Napoki u Rumuniji, kada je britanska državljanka, zaposlena u Politiku, prilikom povratka u Veliku Britaniju zadržana na graničnoj kontroli.

Granični službenici su je obavijestili da je prekoračila dozvoljeni boravak u Šengenskoj zoni, jer je sistem prikazivao da njen prethodni izlazak nije evidentiran.

Ispostavilo se da je u sistemu bila registrovana posjeta Amsterdamu iz aprila, ali tu posjetu nije obavila ona, već njena sestra jednojajčana bliznakinja.

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Iako je odmah objasnila da ima sestru bliznakinju, u početku je bila osumnjičena da je koristila njen pasoš. Nakon oko 15 minuta ispitivanja dozvoljeno joj je da nastavi putovanje.

Stručnjaci: Nije dovoljno oslanjati se samo na fotografiju lica

Stručnjaci smatraju da je moguće da je sistem pogrešno povezao dvije žene zbog izuzetno sličnih biometrijskih podataka.

Profesorka sajber politike na Univerzitetu u Luksemburgu Niovi Vavula istakla je da je vjerovatno došlo do greške prilikom evidentiranja izlaska u Amsterdamu, kao i do propusta prilikom kontrole u Rumuniji.

Ona naglašava da putnici ne bi smjeli biti identifikovani isključivo na osnovu fotografije lica, već da je neophodno koristiti i druge podatke, poput pasoša i otisaka prstiju.

Evropska komisija priznala tehničke probleme

EES, koji je namijenjen da u potpunosti zamijeni pečatiranje pasoša biometrijskom bazom podataka, počeo je sa radom 10. aprila nakon višegodišnjeg odgađanja.

Od početka primjene putnici se žale na duže zadržavanje na graničnim prelazima zbog skeniranja lica i uzimanja otisaka prstiju, a ovaj slučaj predstavlja samo jedan u nizu problema sa funkcionisanjem sistema.

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Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen nedavno je priznala da EES i dalje ima neriješene tehničke probleme i poručila da je potrebno još mnogo rada kako bi sistem funkcionisao bez grešaka.

Putnici mogu tražiti ispravku podataka

Evropska komisija nije željela da komentariše konkretan slučaj, ali je podsjetila da su države članice odgovorne za podatke koji se unose u sistem.

Istovremeno, putnici imaju pravo da zatraže ispravku ličnih podataka ukoliko smatraju da su oni netačno evidentirani ili obrađeni.

(Politiko)