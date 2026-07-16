Iran pozvao Hute da naprave potez koji bi svijet gurnuo u neviđeni haos

Iran je zatražio od jemenskog pokreta Huti da bude spreman da zatvori ključni pomorski prolaz ka Crvenom moru ukoliko SAD izvedu napad na iransku elektroenergetsku infrastrukturu.

Rekla su to za "Rojters" tri upućena izvora. Takav potez predstavljao bi ozbiljnu novu prijetnju globalnom snabdijevanju energentima.

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Ideja je razmatrana u vrhu Islamske Republike, a poruka je prenijeta iranskim saveznicima među Hutima, navela su dva visoka iranska izvora i jedan regionalni izvor upoznat sa situacijom, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, piše "Rojters".

Prema njihovim riječima, Huti su nedavno obaviješteni o zahtjevu Teherana, o kojem do sada nije bilo javnih izvještaja.

Izvori nisu precizirali na koji način je poruka prenijeta niti da li je uslijedila nakon što je američki predsjednik Donald Tramp u utorak zaprijetio napadom na iransku elektroenergetsku infrastrukturu.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova i portparol Huta nisu odmah odgovorili na "Rojtersov" zahtjev za komentar.

Huti rasporedili dronove i rakete kod Bab el Mandeba

Izvor blizak Hutima rekao je da je grupa završila pripreme za napade na brodove raspoređivanjem raketa i bespilotnih letjelica u blizini moreuza Bab el Mandeb, ulaza u Crveno more poznatog i kao "Kapija suza", na planinskim položajima u Jemenu iznad Hodejde i Adenskog zaliva, i da čeka naređenje za početak akcije.

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Svaka prijetnja plovidbi kroz Crveno more i moreuz Bab el Mandeb mogla bi dodatno da pogorša globalnu energetsku krizu izazvanu zatvaranjem Ormuskog moreuza i pokazuje koliko je opasna nova eskalacija sukoba.

Pošto je Ormuski moreuz već zatvoren, eventualni napadi Huta na brodove ili luke u Crvenom moru istovremeno bi poremetili dva glavna bliskoistočna pravca za izvoz nafte, otvarajući novi front u energetskoj krizi i sukobu Irana i Sjedinjenih Država.

Prema riječima izvora bliskog Hutima, pripadnici iranske Revolucionarne garde (IRGC), koji se već nalaze u Jemenu, donijeće odluku o tome kada će biti zatvoren moreuz Bab el Mandeb.

Obnovljene tenzije sa Saudijskom Arabijom

Kao znak daljeg pogoršanja situacije u regionu, Huti su ispalili rakete na Saudijsku Arabiju nakon što su optužili kraljevinu da je u ponedjeljak bombardovala aerodrom pod njihovom kontrolom, čime je prekinuto četvorogodišnje primirje između dvije strane.

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Glavni analitičar za Bliski istok u kompaniji Verisk Meplkroft, Torbjorn Solvedt, ocijenio je da je novo zaoštravanje između Huta i Saudijske Arabije došlo u veoma nepovoljnom trenutku.

"Ako se sukobi intenziviraju i prošire na izvoznu infrastrukturu i brodski saobraćaj u Crvenom moru, biće ugrožen jedini veliki alternativni pravac za izvoz nafte iz regiona", rekao je on.

Dva regionalna izvora bliska Rijadu navela su da Saudijska Arabija veoma ozbiljno shvata prijetnje Irana i Huta i da je svjesna da jemenska grupa sada tijesno koordiniše aktivnosti sa Teheranom u vezi sa situacijom u Crvenom moru.

Zatvaranje Crvenog mora dodatno bi pogodilo tržište nafte

Sukob je počeo 28. februara, kada su Izrael i Sjedinjene Države napali Iran, nakon čega je Teheran zatvorio Ormuski moreuz, kojim je prije rata prolazilo oko petine svjetskih energetskih isporuka.

Napetosti su dodatno porasle nakon što je propalo krhko junsko primirje između Teherana i Vašingtona, što je ponovo podstaklo strahovanja od potpunog rata i poremetilo energetske tokove kroz Ormuski moreuz.

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Značajan dio nafte iz zemalja Persijskog zaliva od tada se preusmjerava ka Crvenom moru preko saudijskog naftovoda, pa se tim putem sada transportuje oko sedam odsto svjetskih energetskih isporuka.

"Zatvaranje moreuza ne bi bilo teško"

Kada su Huti tokom rata u Gazi napadali trgovačke brodove, velike brodarske kompanije bile su primorane da preusmjere plovidbu oko Afrike, što je značajno produžilo i poskupilo transport.

Pošto Saudijska Arabija sada oko 70 odsto svog izvoza energenata preusmjerava preko luke Janbu na Crvenom moru, svaki direktan napad na taj pravac predstavljao bi ozbiljan udarac za svjetsko tržište nafte.

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Jedan od regionalnih izvora rekao je da iransko vjersko rukovodstvo pokušava da izvrši pritisak na Sjedinjene Države povećavajući potencijalnu cijenu sukoba za svjetsku ekonomiju, prijeteći bezbjednosti plovidbe kroz Crveno more i izvozu saudijske nafte tim putem, što je opisao kao deo "iranskog razmišljanja".

"Zatvaranje moreuza ne bi bilo teško. Svako ko ima pušku može da prekine plovidbu. Nisu vam potrebne sofisticirane rakete da biste zaustavili brodski saobraćaj", rekao je izvor.

Iran smatra Hute dijelom svoje regionalne "Osovine otpora", saveza u kojem se nalaze i libanski Hezbolah i iračke šiitske oružane grupe, koje su se već uključile u regionalni sukob između Teherana i Vašingtona.

Međutim, Huti se još nisu formalno uključili u rat.

Sjedinjene Države tvrde da Iran Hutima obezbjeđuje oružje, finansijsku pomoć i obuku, uključujući podršku koja se prenosi preko Hezbolaha, dok Teheran odbacuje te optužbe.

(Telegraf)