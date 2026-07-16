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U bolnicu primljeno 14 osoba, većina jela u istom restoranu

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 18:37

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Tokom protekle noći i danas u leskovačku Opštu bolnicu primljeno je 14 osoba zbog sumnje na trovanje salmonelom, izjavio je za Tanjug direktor bolnice Nebojša Dimitrijević.

"Petoro djece nalazi se na pedijatriji, dok je devet osoba hospitalizovano na infektologiji. Svi pacijenti su stabilnog zdravstvenog stanja", rekao je Dimitrijević.

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Načelnica odjeljenja infektologije, Ana Mojsić Stanković, izjavila je za RTS da je kod jednog djeteta potvrđena salmonela, dok se za ostale još čekaju rezultati.

U ambulanti infektologije pregledano je još desetak Leskovčana.

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Prema dosadašnjim informacijama, većina oboljelih jela je tjesteninu u jednom restoranu u centru Leskovca.

Nadležna inspekcija je obavila vanredni nadzor i uzorkovala hranu u tom restoranu, a uzorci su poslati na laboratorijsku analizu.

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Tagovi :

Leskovac

Trovanje

trovanje hranom

salmonela

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