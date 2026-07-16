U bolnicu primljeno 14 osoba, većina jela u istom restoranu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Tokom protekle noći i danas u leskovačku Opštu bolnicu primljeno je 14 osoba zbog sumnje na trovanje salmonelom, izjavio je za Tanjug direktor bolnice Nebojša Dimitrijević.
"Petoro djece nalazi se na pedijatriji, dok je devet osoba hospitalizovano na infektologiji. Svi pacijenti su stabilnog zdravstvenog stanja", rekao je Dimitrijević.
Fudbal
Ispovijest Ognjena Vranješa: Da me nisu zaboljela leđa bio bih mrtav
Načelnica odjeljenja infektologije, Ana Mojsić Stanković, izjavila je za RTS da je kod jednog djeteta potvrđena salmonela, dok se za ostale još čekaju rezultati.
U ambulanti infektologije pregledano je još desetak Leskovčana.
Republika Srpska
Bojana Kurušević napustila SDS i prešla u SPS
Prema dosadašnjim informacijama, većina oboljelih jela je tjesteninu u jednom restoranu u centru Leskovca.
Nadležna inspekcija je obavila vanredni nadzor i uzorkovala hranu u tom restoranu, a uzorci su poslati na laboratorijsku analizu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
20
42
20
31
20
23
20
18
20
14
Trenutno na programu