Crnogorci ponovo žele da zabrane Desingericu: Nastao haos u Budvi

Crnogorci su i ove godine digli bunt i novu borbu - te traže zabranu ulaska u njihovu zemlju za repera Dragomira Despića Desingericu.

Naime, nakon nekoliko nastupa koje je održao na crnogorskom primorju, ove sezone je ponovo pokrenuta pteicija da se treperu izda zabrana za ulazak i nastupanje u Crnoj Gori.

Na jednom profilu koji se bavi promocijom prirodnih ljepota Crne Gore, osvanula je peticija.

Građani su pobjesneli zbog posljednjeg u nizu nastupa erepera, u Budvi, na kojem je sa scene mašinicom šišao djecu koja su bila u prvom redu.

"Pružamo punu podršku Svetlani Vujačić u ovoj borbi i pozivamo sve da uradimo ono što je u našoj moći. Ovakvo ponašanje prema tinejdžerima najoštrije osuđujemo. Kao znak našeg stava, toj osobi zabranjujemo ulazak u naše objekte. Možda nikada ne bi ni došao, ali ako svi pokažemo isti stav, neće imati gd‌je da dođe.

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"Dosta je normalizacije sadržaja i ponašanja za koje smatramo da nisu primjereni d‌jeci i mladima. Dok se trudimo da sačuvamo vrijednosti koje su nam preci ostavili, da njegujemo našu tradiciju, kulturu i svetinje, vjerujemo da moramo zaštititi i našu d‌jecu od sadržaja i uzora koje smatramo štetnim. Desingerica napolje iz Crne Gore".

Svake godine pokušavaju da mu zabrane mogućnost da nastupa

Gotovo svake godine, tačnije ljeta, podigne se prašina zbog nastupa Dragomira Despića Desingerice na crnogorskom primorju, prenosi Telegraf.

Tako je 2024. godine, bio na udaru političara Vladislav Dajković koji je tada pokrenuo peticiju da mu se izda zabrana.