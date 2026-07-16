Automobili od siline udara letjeli u vazduh: Dvije osobe poginule u teškoj nesreći

Dvije osobe poginule su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u srijedu oko 19 časova dogodila na raskrsnici državnih puteva DC-547 i DC-54 kod Obrovca, u blizini nekadašnje fabrike glinice.

Prema rezultatima uviđaja, sumnja se da je do nesreće došlo kada je 39-godišnja državljanka Hrvatske, upravljajući automobilom zagrebačkih registarskih oznaka, iz pravca Obrovca ka Zatonu Obrovačkom izašla na raskrsnicu sa putem DC-54, gdje se sudarila sa automobilom švajcarskih registarskih oznaka kojim je upravljala 52-godišnja državljanka Hrvatske, prenosi 24sata.hr.

Na mjestu nesreće poginuli su 39-godišnja vozačica i njen saputnik, 40-godišnji državljanin Hrvatske.

Prema svjedočenju očevidaca, sudar je bio izuzetno snažan. Automobili su se najprije sudarili na kolovozu, a zatim ponovo nakon što su od siline udara bili odbačeni u vazduh. Oba vozila završila su u polju i više puta se prevrtala.

Jedan od očevidaca rekao je da je muškarac iz bijelog automobila od siline udara ispao iz vozila, a njegovo tijelo pronađeno je tridesetak metara dalje.

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Vozači koji su prvi stigli na mjesto nesreće razbili su vjetrobransko staklo crnog automobila kako bi pomogli povrijeđenima.

"Žena je vrištala. Bila je u šoku i žalila se na jake bolove u leđima. Djevojčica je takođe bila u šoku, nije plakala, ali je imala prelom noge. Brojni vazdušni jastuci vjerovatno su im spasili život", ispričao je očevidac.

Dok su čekali dolazak hitnih službi, spasioci su u smrskanom bijelom automobilu primijetili dječje sjedište i u prvi mah pomislili da je u vozilu bilo i dijete. Odmah su počeli da pretražuju okolni teren, ali se ispostavilo da dijete nije bilo u automobilu.

"Vidio sam kako je vozačica izašla na glavni put, a zatim je na njih naletio crni automobil. Na raskrsnici postoji veliki znak 'Stop' i mora da se stane. Tuda često prolazim i znam da automobili razvijaju velike brzine. Put je prav i nema kamera niti dodatnih upozorenja na opasnost", rekao je uznemireni svjedok.

Uviđaj i pružanje pomoći trajali su oko pet časova.

Tijela poginulih prevezena su na obdukciju, dok su 52-godišnja vozačica i maloljetna državljanka Švajcarske iz drugog automobila prevezene u Opštu bolnicu u Zadru. Djevojčica je operisana, a ona i njena majka zadržane su na daljem liječenju i posmatranju.

Na istoj raskrsnici dogodila se teška nesreća i 17. avgusta 2020. godine, kada su poginule dvije sestre iz Gračaca koje je otac vozio sa kupanja. Njihov automobil tada se sudario sa vozilom zagrebačkih registarskih oznaka.