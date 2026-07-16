Vic dana: Grašak, pasulj, infarkt opet pasulj

Autor:ATV redakcija
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Razgovaraju dvije bakice koje se nisu vidjele godinama:
"Oooo, draga, kako si?"
"Pa, dobro, ne mogu se žaliti..."
"A kako ti je muž?"
"On je mrtav".
"Stvarno?! Pa kako se to dogodilo?"
"Jednog dana, sjećam se, bilo je to prije dvije godine, moj čovjek je tražio da mu za ručak spremim grašak. Ja pogledam u špajz, nema, imam samo pasulj. Ja ga pitam, 'oćeš pasulj?, al' jok, neće on, 'oće grašak i gotovo".
"A, sjećam se, bio je tvrdoglav".
"Nego šta! Ja mu kažem, nemam grašak, može samo pasulj. Ma ne, hoće on grašak i ništa drugo. I krene on tako do prodavnice da ga kupi, al' kako je otvorio vrata, strefi ga infarkt i on se sruši mrtav".
"Ijuuu... I šta si uradila?",
"Pa šta sam mogla, spremila sam pasulj".
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