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Neobična akcija u Hercegovini: Iz zraka posipali stotine kilograma soli

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 21:14

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Благословљена со
Foto: Totus Tuus

Na Fejsbuk stranici Totus Tuus objavljeno je da su stotine kilograma blagoslovljene soli te hiljade medaljica podijeljene i rasute diljem zapadne Hercegovine, s ciljem molitve za blagoslov gradova i sela.

"Svaki kutak grada i sela posvetili smo i zamolili Gospodina da blagoslovi i posveti naše ulice i mjesta", poručili su sa ove stranice.

U objavi su pojasnili kako ovu so smatraju blagoslovljenim predmetom koji se koristi kao vidljivi znak molitve i predanja prostora Bogu.

Naveli su da je riječ o običnoj soli koju sveštenik blagosilja posebnom molitvom te istaknuli kako se njezino korištenje, prema njihovim riječima, ne treba povezivati s magijom ili praznovjerjem.

"Moć nije u soli. So sama ne čini ništa. Moć je u Bogu, u vjeri Crkve i u molitvi", navedeno je u objavi.

Poručili su kako posipanje blagoslovljene soli po ulicama, kućama i pragovima vide kao molitvu za zaštitu prostora te simboličan čin njegova posvećenja.

miroslav ilic screenshot youtube

Scena

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Istaknuli su i da takva praksa ne može zamijeniti sakramente, molitvu ili ispovjed, nego je smatraju dodatnim izrazom vjere.

"Gdje se posipa blagoslovljena sol, tamo se moli. Gdje se moli, tamo Bog stanuje", zaključili su u objavi, prenosi Jabuka.tv.

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Začin so

Hercegovina

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