Dijete završilo u bolnici zbog cvijeta iz parka

Ono što je trebalo da bude bezbrižna porodična šetnja pretvorilo se u dramatično iskustvo za jednu majku četvoro djece, koja je sada odlučila da javno upozori druge roditelje na opasnost koju krije biljka koju svakodnevno viđamo u parkovima i dvorištima.

Riječ je o rododendronu, ukrasnoj biljci koja svojim raskošnim cvjetovima privlači pažnju, naročito najmlađih.

Iako izgleda potpuno bezazleno, stručnjaci upozoravaju da svi dijelovi ove biljke sadrže otrovne materije koje mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme ako se progutaju.

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Majka po imenu Dejzi ispričala je da je njena kćerkica Vini tokom šetnje u parku odgrizla vrh cvijeta rododendrona, ne sluteći da bi to moglo da predstavlja ozbiljnu opasnost.

"Obično ne govorim javno o odlascima svoje djece u bolnicu, ali se nadam da će ovo iskustvo pomoći drugim roditeljima. Tokom šetnje Vini je odgrizla vrh cvijeta rododendrona. Ove biljke su veoma česte u parkovima i baštama i prelijepo izgledaju, ali ako ih dijete ili kućni ljubimac progutaju, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć", napisala je ona na društvenim mrežama.

Porodica je uspjela da djevojčicu odvede u bolnicu u roku od sat vremena. Ljekari su joj dali medicinski aktivni ugalj kako bi spriječili apsorpciju otrovnih materija, nakon čega je šest sati provela pod nadzorom u bolnici. Po otpustu je još 24 sata bila pod pažljivim praćenjem kod kuće.

Zašto je rododendron opasan?

Prema navodima medicinskih stručnjaka, rododendron sadrži grajanotoksine, supstance koje mogu negativno da utiču na nervni i kardiovaskularni sistem.

Trovanje ovom biljkom može izazvati:

nizak krvni pritisak,

usporen ili nepravilan rad srca,

vrtoglavicu,

mučninu i povraćanje,

zamagljen vid,

izraženu slabost.

U težim slučajevima mogu se javiti ozbiljni poremećaji srčanog ritma, zbog čega je neophodna hitna medicinska pomoć.

Važan apel roditeljima

Nakon svega što je njena porodica prošla, Dejzi je uputila apel svim roditeljima da ne potcjenjuju situacije u kojima dijete stavi u usta nepoznatu biljku.

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"Molim vas, budite posebno oprezni i uvijek provjerite o kojoj se biljci radi ako primijetite da je dijete nešto pojelo", poručila je.

Njena objava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi roditelji priznali su da nisu znali da rododendron može biti otrovan.

“Drago mi je da je djevojčica dobro. Strašno je kada shvatite da je dijete pojelo nešto što može biti opasno”, napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: “Nisam imala pojma da je ova biljka otrovna. Hvala što ste podijelili svoje iskustvo".

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Ukoliko posumnjate da je dijete progutalo dio nepoznate ili potencijalno otrovne biljke, ili primijetite simptome poput povraćanja, vrtoglavice, pospanosti ili nepravilnog rada srca, odmah se obratite najbližoj zdravstvenoj ustanovi ili pozovite Hitnu pomoć.

Stručnjaci upozoravaju da u takvim situacijama ne treba čekati da simptomi prođu sami, jer brza reakcija može biti od presudnog značaja.

(Ona)