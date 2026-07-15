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Da li spavamo manje zbog visokih temperatura: Evo kako tropske noći utiču na san

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ATV redakcija
15.07.2026 18:37

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Спавање
Foto: pexels/Ivan Oboleninov

Ljudima širom svijeta se uskraćuje san usljed tropskih noći, otkrila je nova analiza. Prosječna osoba gubi gotovo 56 časova sna godišnje.

Tropske noći, kada noćna temperatura ne pada ispod 20 stepeni Celzijusa, postaju sve češće širom svijeta, pa san plaća cijenu.

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Prema rezultatima studije agencije "Klajmat sentral", prosječna osoba je izgubila gotovo sedam noći sna godišnje zbog visoke temperature od 2020. do 2025. godine.

U skoro svakom od preko 1.300 analiziranih gradova, količina gubitka sna povezanog sa temperaturom i klimatskim promjenama se najmanje udvostručila od početka sedamdesetih godina prošlog vijeka, a najviše na Bliskom istoku i u Jugoistočnoj Aziji, gdje su ljudi gubili u prosjeku između 55 i 91 čas godišnje.

Početkom sedamdesetih godina, ljudi koji žive u prosječnom gradu sa 500.000 stanovnika gubili su oko 46 časova sna godišnje zbog noćnih vrućina, do 2020. godine taj broj je porastao na oko 50 časova, a između 2020. i 2025. taj broj je porastao na 56, za šta su najviše odgovorne klimatske promjene.

Iako izuzetno tople noći pogađaju sve gradove širom svijeta, velike razlike se mogu uočiti na različitim kontinentima.

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U Evropi, najveći gubici sna zabilježeni su na jugu. Ljudi u Napulju su gubili 51 čas svake godine zbog vrućine tokom posljednjih pola decenije.

U Atini gubitak je bio 45 časova godišnje, 42 u Valensiji, te 40 u Lisabonu i Marselju.

Međutim, čak i u najsjevernijim zemljama, iako u manjoj mjeri, ljudi takođe pate od gubitka sna zbog vrućine.

Ljudi u Edinburgu izgubili su 21 čas, dok su Stokholm i Helsinki izgubili po 20 časova. Najmanji uticaj je bio u Oslu, sa 18 časova.

Nedavna studija je otkrila da toplije noći utiču na san više nego dvostruko kod starijih od 65 godina nego kod onih srednjih godina, te gotovo tri puta više u zemljama sa nižim srednjim prihodima nego u zemljama sa visokim prihodima.

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Noć je vrijeme kada bi tijelo trebalo da se oporavi, ali kada temperatura ne pada, ovaj oporavak se ne dešava i organizam ostaje pod opterećen.

Loš san je povezan sa uticajem na raspoloženje, kognitivne sposobnosti, produktivnost, kardiovaskularni i imuni sistem.

(Srna)

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Tagovi :

tropske noći

Spavanje

vrućina

nesanica

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