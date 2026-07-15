11. saziv NSRS završava mandat: Ko je dobijao "crvene kartone", a ko prećutao zasjedanja

Između ostalog, obilježilo je četvorogodišnji mandat 11. saziva NSRS. Zakonima i deklaracijama koje su donesene ojačane su institucije Republike Srpske.

"Ovo je bio sastav NSRS koji je predviđen da se na njemu dokrajči Republika Srpska, da se bukvalno u jednom momentu učine nelegalnim i nepostojećim i Vlada i skupština i predsjednik Republike: Mi smo bili određeni da se na nama instalira ta nova BiH priča i pružili smo odlučan otpor", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Od izmjena Krivičnog zakonika kojim se kažnjava veličanje NDH i isticanje simbola tzv. Armije BiH i zaključku o povlačenju sudija iz Republike Srpske iz Ustavnog suda BIH, zeleno svjetlo poslanika dobijala je i srpski član predsjedništva BiH na ulaganje veta čime su sporne odluke za Srpsku zaustavljene u Predsjedništvu BiH. Ključna rasprava je smatraju poslanici bila ona kada se pred njima našao Zakon o prestanku važenja zakona.

"Ovaj saziv je definitivno obilježila ova borba sa Šmitom sa njegovim odlukama, bilo je dosta posebnih sjednica. Ušli smo u ovaj saziv sa izuzetno nepovoljnom geopolitičkom spoljnopolitičkom situacijom izašli sa mnogo povoljnijom", rekao je Srđan Mazalica, šef kluba poslanika SNSD-a u NSRS.

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"Ne možemo nikako zaboraviti da su nosioci vlasti kao što su predsjednik Republike, predsjednik Vlade, predsjednik NSRS, bili jedno vrijeme progonjeni od strane Tužilaštva BiH, svakako da je tu veliki doprinos u stabilnosti i u rješavanju tih problema dala i NSRS", rekao je Ognjen Kuljić, poslanik SP-a u NSRS.

U donošenju ključnih dokumenata postojalo je jedinstvo vladajuće koalicije i većine opozicionih stranaka i poslanika. Nerijetko, bilo je i onih koji su napuštali glasanje, ali i poslanika koji su zbog ometanja rada dobijali "crveni karton", tj. oduzeta im je riječ ili su udaljeni iz sale.

"Nije ovo bio samo sukob u diskusijama između vlasti i opozicije. Mislim da je ovaj parlament obilježile i moje diskusije i bura čak više sa poslanicima te kontrolisane opozicije kakvi su poslanici gospođe Jelene zavjetnice Trivić i Draška Stanivukovića. Dakle nekada su te diskusije unutar same opozicije većeg intenziteta nego sa vlastima", rekao je Nebojša Vukanović, poslanik Liste za pravdu i red.

"Kada su u pitanju nacionalna pitanja vlast i opozicija nisu bili jedinstveni ali nacionalna pitanja nisu bila decidno definisana", rekao je Nedeljko Glamočak, poslanik SDS-a u NSRS.

Politički i ekonomski burne četiri godine. Najvažnije, sačuvana je ustavo-pravna pozicija Republike Srpske.

"Činjenica je da smo sačuvali institucionalni okvir, fiskalnu stabilnost, da je sačuvana bezbjednost, unaprijeđena snaga policije, da se nismo odrekli svojih praznika, svoje slave, svog nastanka i da smo iako je bilo predviđeno da Šmit pozatvara nas, mi na kraju otjerali Šmita", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike srpske.

Ono što je takođe obilježilo četvorogodišnji mandat jeste pozamašan broj poslanika koji su se nakon ulaska u Skupštinu predomislili i prešli u drugu političku stranku. Kao i u većini saziva do sada, tako i u ovom, bilo je onih koji su presjedili i prećutali skupštinska zasjedanja u poslaničkim klupama.