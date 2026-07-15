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Djevojka u alkoholisanom stanju prijetila muškarcu da će ga izbosti: Užas u BiH

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ATV redakcija
15.07.2026 20:13

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Opštinski sud u Livnu potvrdio je optužnicu protiv Z.A. (1994.) zbog krivičnog djela Ugrožavanje sigurnosti.

Sudija za prethodno saslušanje Opštinskog suda u Livnu zakazao je za 28. august 2026. godine ročište za izjašnjenje o krivici u krivičnom predmetu protiv optužene Z.A.

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Za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti iz člana 183. stav 1. Krivičnog zakona FBiH propisana je kazna zatvora do šest mjeseci.

Incident se dogodio 17. maja 2026. godine oko 22 sata u Livnu. Prema navodima iz optužnice, optužena je ozbiljnom prijetnjom ugrozila sigurnost P.V. tako što je, u alkoholisanom stanju s koncentracijom alkohola u krvi od 2,13 g/kg, sa šanka ugostiteljskog objekta uzela nož, izašla iz lokala i krenula prema oštećenom P. V.

On je u tom trenutku sjedio u parkiranom vozilu ispred ugostiteljskog objekta i razgovarao putem mobilnog telefona.

Tom prilikom mu je uputila prijeteće riječi: "Sad ću te izbosti, nećeš biti sahranjen u hrvatskom groblju, nego u islamskom, je*em ti pleme", nakon čega su je I.T. i E.C. spriječili u daljnjem napadu. Kako se navodi u optužnici, izrečene prijetnje kod oštećenog su izazvale uznemirenost i strah za vlastiti život.

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Tužilaštvo navodi da je optužena ozbiljnom prijetnjom ugrozila sigurnost druge osobe, prijeteći napadom na njen život ili tijelo, čime je izazvala uznemirenje i, prema navodima optužnice, počinila krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, prenosi Radio-Sarajevo.

"Potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema načelu pretpostavke nevinosti iz člana 3. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica", podsjetili su iz Kantonalnog tužilaštva Livanjskog kantona.

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Livno

Nasilje

napad nožem

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