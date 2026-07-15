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Izbio požar u kamp-kućici: Poginula jedna osoba

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 19:16

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Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Foto: Özgür Sürmeli/Pexels

Kod Šibenika je u kamp-kućici izbio požar u kom je poginula jedna osoba.

Požar je izbio oko 14.35 časova u mjestu Mučići, a vatrogasci su ga lokalizovali u 16.30, prenose hrvatski mediji.

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Nakon što vatra bude u potpunosti ugašena, biće obavljen uviđaj kojim će biti utvrđeni uzroci požara i smrti, te identitet poginulog lica.

(Srna)

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Hrvatska

požar

Vatrogasci

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