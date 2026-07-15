Izbio požar u kamp-kućici: Poginula jedna osoba

Autor:ATV redakcija
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Kod Šibenika je u kamp-kućici izbio požar u kom je poginula jedna osoba.
Požar je izbio oko 14.35 časova u mjestu Mučići, a vatrogasci su ga lokalizovali u 16.30, prenose hrvatski mediji.
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Nakon što vatra bude u potpunosti ugašena, biće obavljen uviđaj kojim će biti utvrđeni uzroci požara i smrti, te identitet poginulog lica.
(Srna)
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