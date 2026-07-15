Policija upala u kuću, pronašli mrtvog čovjeka: Drama u Sloveniji

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Na području Moravča u Sloveniji odigrala se prava drama sa smrtnim ishodom.
Prema nezvaničnim informacijama portala Siol.net, za sada nepoznati muškarac pucao je u svoju bivšu suprugu, a zatim je ostao u kući sa oružjem, gdje je kasnije pronađen mrtav.
Na mjestu događaja intervenisalo je više policijskih jedinica, među kojima i pripadnici specijalne jedinice.
Srbija
Užas u Srbiji: Otvarao grobnice i krao zlatni nakit sa pokojnika
"Osumnjičeni za krivično djelo pronađen je mrtav u kući tokom postupanja, tako da više ne postoji opasnost po bezbjednost ljudi", saopštila je policija.
Dodali su da će javnost detaljnije obavijestiti o okolnostima događaja čim budu prikupljene prve informacije i poznati dodatni detalji o onome što se dogodilo.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Fudbal
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Srbija
2 h0
Region
2 h0
Region
4 h0
Region
5 h0
Region
6 h1
Najnovije
18
11
18
09
18
02
17
54
17
44
Trenutno na programu