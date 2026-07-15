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Policija upala u kuću, pronašli mrtvog čovjeka: Drama u Sloveniji

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 16:13

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Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Na području Moravča u Sloveniji odigrala se prava drama sa smrtnim ishodom.

Prema nezvaničnim informacijama portala Siol.net, za sada nepoznati muškarac pucao je u svoju bivšu suprugu, a zatim je ostao u kući sa oružjem, gdje je kasnije pronađen mrtav.

Na mjestu događaja intervenisalo je više policijskih jedinica, među kojima i pripadnici specijalne jedinice.

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"Osumnjičeni za krivično djelo pronađen je mrtav u kući tokom postupanja, tako da više ne postoji opasnost po bezbjednost ljudi", saopštila je policija.

Dodali su da će javnost detaljnije obavijestiti o okolnostima događaja čim budu prikupljene prve informacije i poznati dodatni detalji o onome što se dogodilo.

(Telegraf.rs)

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Slovenija

Ubistvo

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