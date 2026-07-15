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Prijovićka iskreno o braku sa Filipom: ''On je sve promijenio''

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ATV redakcija
15.07.2026 16:58

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Александра Пријовић, нови албум
Foto: YouTube/printscreen

Album koji je nedavno predstavila Aleksandra Prijović, pod nazivom „Bol i alkohol“, već je izazvao veliko interesovanje javnosti.

U emotivnom i ekskluzivnom intervjuu, pjevačica je otvorila dušu o braku sa Filipom Živojinovićem, majčinstvu, ali i suzama koje su pratile kreativni proces stvaranja novih pjesama.

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Aleksandra Prijović je otkrila koja joj je pjesma posebno bliska i zbog čega je plakala tokom njenog stvaranja, prenosi Blic.

– Svaka pjesma nosi neku svoju energiju i emociju, ali pjesma „Olovo” mi je jedna od najdražih u karijeri. Plakala sam kad ju je Filip napravio, plakala kad sam gledala spot, i sve to u krug dok su je ljudi oko mene slušali i doživjeli na isti način. Ispostavilo se da ju je i publika doživjela baš kao i ja – rekla je ona.

Aleksandra je otkrila da li danas ima neku veliku želju ili san koji još nije ostvarila.

– Previše bi bilo da imam nekih želja jer su svi oko mene zdravi, srećni, složni... Radim posao koji volim. Šta više? Ali uvijek mogu da nastavim da sanjam, od toga ne odustajem… – rekla je ona.

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“Filip je promijenio sve”

Prijovićka često ističe da bez Filipa ne bi bila tu gdje jeste i da je ovo njihov zajednički uspijeh, a sada je priznala šta je on promijenio u njenom životu i karijeri od trenutka kada su se upoznali.

– Filip je promijenio sve. Pored njega sam naučila mnogo o životu, i privatno i poslovno. Zato uvijek kažem da je sve ovo naše, jer da njega nije bilo, ništa ne bi bilo isto – kazala je Aleksandra.

A potom je otkrila kako ona i Filip balansiraju između braka i posla.

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– Za nas je sve to negdje isto. Zivimo zajedno privatno i poslovno. Svaki dan. Mislim da je to naš plus i zahvalni smo na takvoj prilici. U poslu se desi da imamo nekad različita mišljenja, ali cilj nam je uvijek isti pa se brzo dogovorimo – rekla je ona.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Aleksandra Prijović

Filip Živojinović

Pjevačica

estrada

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