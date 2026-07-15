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Zaharova: Zapadne zemlje žele kontrolu nad prirodnim resursima Ukrajine

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 17:54

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Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Foto: Tanjug/AP

Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, izjavila je da se zapadne zemlje nadaju da će steći kontrolu nad prirodnim resursima i zemljišnim bogatstvom Ukrajine kao nadoknadu za finansijske gubitke ili u zamjenu za kredite dodijeljene Kijevu.

"Zapadne zemlje, izabravši Ukrajinu kao sredstvo za geopolitički udar na našu zemlju, istovremeno bacaju oko na bogato zemljište i prirodne resurse te zemlje. Očekuju da ih zauzmu ili za sitnicu kao nadoknadu za finansijske gubitke, ili jednostavno u zamjenu za kredite, ili tačnije, kamate na kredite", upozorila je Zaharova.

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Prema njenim riječima, takvi poslovi nemaju nikakve veze sa brigom za suverenitet i blagostanje Ukrajine, gdje je zemlja svedena na ulogu "kolonije" koja će otplaćivati svoje dugove na račun sopstvenih prirodnih resursa i budućih generacija.

(Srna)

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Marija Zaharova

Kijev

Rusija

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