Ako krećete automobilom u Crnu Goru ovo morate znati: Jedna greška vas može koštati 2.000 evra

Ako uskoro planirate put u Crnu Goru automobilom, u nastavku teksta pročitajte na koje stvari morate obratiti pažnju kako biste izbjegli paprene kazne.

Da biste ušli na teritoriju Crne Gore, od ličnih dokumenata morate imati važeći pasoš ili ličnu kartu, a Auto-moto savez Srbije (AMSS) savjetuje da obezbijedite i polisu putnog zdravstvenog osiguranja. Kada je riječ o dokumentaciji za samo vozilo, neophodna vam je saobraćajna dozvola, kao i dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV) ukoliko na more ne idete sopstvenim automobilom.

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Ukoliko na crnogorskim putevima napravite saobraćajni prekršaj, zakonom su propisane sljedeće novčane kazne:

Vožnja pod dejstvom alkohola: od 200 do 2.000 evra

Prekoračenje brzine u naseljenom mjestu (od 11 do 20 km/h): od 60 do 150 evra

Prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu: od 80 do 350 evra

Nekorišćenje sigurnosnog pojasa: od 40 do 100 evra

Nepropisno parkiranje vozila: od 60 do 150 evra

Upotreba mobilnog telefona tokom vožnje: od 60 do 150 evra

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Za slučaj da vam zatreba pomoć na putu na teritoriji Crne Gore, dežurni broj telefona koji možete pozvati je 19807. Sve potrebne informacije o stanju na putevima možete dobiti direktno u info centru AMSCG pozivom na broj +38220234467, kako biste na vrijeme saznali da li na vašoj ruti ima aktuelnih radova ili je saobraćaj u određenim terminima potpuno obustavljen.

(Info liga)