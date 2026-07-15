Logo

Ako krećete automobilom u Crnu Goru ovo morate znati: Jedna greška vas može koštati 2.000 evra

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 18:28

Komentari:

0
Аутомобил
Foto: pexels/Oktay Köseoğlu

Ako uskoro planirate put u Crnu Goru automobilom, u nastavku teksta pročitajte na koje stvari morate obratiti pažnju kako biste izbjegli paprene kazne.

Da biste ušli na teritoriju Crne Gore, od ličnih dokumenata morate imati važeći pasoš ili ličnu kartu, a Auto-moto savez Srbije (AMSS) savjetuje da obezbijedite i polisu putnog zdravstvenog osiguranja. Kada je riječ o dokumentaciji za samo vozilo, neophodna vam je saobraćajna dozvola, kao i dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV) ukoliko na more ne idete sopstvenim automobilom.

Олуја

Društvo

Meteorolozi upozorili: Evo šta nas očekuje u narednim satima

Ukoliko na crnogorskim putevima napravite saobraćajni prekršaj, zakonom su propisane sljedeće novčane kazne:

Vožnja pod dejstvom alkohola: od 200 do 2.000 evra

Prekoračenje brzine u naseljenom mjestu (od 11 do 20 km/h): od 60 do 150 evra

Prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu: od 80 do 350 evra

Nekorišćenje sigurnosnog pojasa: od 40 do 100 evra

Nepropisno parkiranje vozila: od 60 do 150 evra

Upotreba mobilnog telefona tokom vožnje: od 60 do 150 evra

Полиција Њемачка

Svijet

Muškarac pucao na policajce, pa uslijedio krvavi obračun: Haos ispred supremarketa

Za slučaj da vam zatreba pomoć na putu na teritoriji Crne Gore, dežurni broj telefona koji možete pozvati je 19807. Sve potrebne informacije o stanju na putevima možete dobiti direktno u info centru AMSCG pozivom na broj +38220234467, kako biste na vrijeme saznali da li na vašoj ruti ima aktuelnih radova ili je saobraćaj u određenim terminima potpuno obustavljen.

(Info liga)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

putovanje

Automobil

Komentari (0)

Pročitajte više

Прогноза Severe Weather Europe на којој се види планета Земља са утицајем Ел Нињо

Ekonomija

Stiže novi talas poskupljenja: El Ninjo ponovo diže cijene

3 h

0
Стаматис Мораитис стоји испод дрвета.

Svijet

Ljekari mu rekli da ima još nekoliko mjeseci života, on živio još 40 godina: ''Pomoglo je vino''

3 h

0
Ауто брзо вози на путу.

Region

Vozio sa 3,30 promila: Uhapšen državljanin BiH

3 h

0
Телефон

Društvo

Sve veći broj mladih odbija da radi: "Posao je robija"

3 h

0

Više iz rubrike

Ауто брзо вози на путу.

Region

Vozio sa 3,30 promila: Uhapšen državljanin BiH

3 h

0
Полицијско ауто

Region

Policija upala u kuću, pronašli mrtvog čovjeka: Drama u Sloveniji

5 h

0
Поглед на море и тврђаву у Хрватској

Region

Cijene u Hrvatskoj nadmašile Grčku i Španiju, evo šta turistima najviše smeta

5 h

0
пењач планина пењање

Region

Drama u Hrvatskoj: Muškarac u kanjonu Čikole 10 sati visio zaglavljen naglavačke

7 h

0

  • Najnovije

21

13

Prosidba u srpskom gradu kao iz bajke: Mladić oduševio gestom

21

09

Tramp: Ne želim pregovore, napadi na Iran biće nastavljeni

21

01

Nives Celzijus: Povedi me na adresu "Inferno 666"

20

57

Nakon majke i bebe, otac podlegao povredama: Maloljetno dijete i dalje u teškom stanju

20

44

Ovo su najmoćnije države svijeta u 2026. godini

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima