Sve veći broj mladih odbija da radi: "Posao je robija"

Brojni mladi na Balkanu i u tridesetim godinama nemaju stalan posao, a dio njih otvoreno priznaje da ga ne želi. Izdržavaju ih roditelji i partneri, možda su naslijedili nekretnine ili žive od novca koji su stekli na drugi način.

O tome se povela živa rasprava na Reditu, koja daje dublji uvid u svakodnevicu onih koji ne rade i ne žele ništa da mijenjaju u svom životu.

"Ne želim da žrtvujem trećinu dana na neki bijedan posao"

Jedna učesnica rasprave kaže da za nju rad nije vrijednost sam po sebi.

"Posao je robija! Ne volim da radim i sam koncept da moram da žrtvujem trećinu dana na neki bijedan posao mi je odbojan. Zato sam organizovala život tako da je rad opcija kada mi se radi, ali da ne zavisim od toga. Inače, imam dva ozbiljna fakulteta i obrazujem se cijeli život. Ali poslovi su robija", napisala je.

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Na pitanje kako bez posla ispunjava svoje vrijeme odgovorila je da joj nije jasno zašto ljudi misle da život bez zaposlenja mora da bude dosadan.

"Nije mi jasno kako neko može da bude toliko dosadna osoba da ne zna šta će sa životom ako ne radi. Pa da imam sto života, znala bih kako da ih ispunim, a da se nijednom ne zaposlim", odgovorila je.

"Cijeli život planiraš oko tog posla"

Objasnila je i zašto prezire klasičan radni odnos.

"Neko ti određuje kada moraš da ustaneš, kada smiješ negd‌je da odeš, kada možeš da jedeš, kada možeš da otputuješ. Cijeli život moraš da planiraš oko tog posla za uglavnom bijednu platu. I tako ostariš".

Slično razmišlja i jedan komentator koji kaže da je plata jedini razlog zbog kojeg bi pristao da radi.

"Nije mi jasno pitanje zašto ne radimo. Jedina motivacija da idem na posao jeste plata koja mi je potrebna da pokrijem troškove. Da imam drugi izvor prihoda, baš me briga da li ću da radim", napisao je.

Drugi je njegov stav sažeo u jednoj rečenici:

"Bolje džabe ležati nego džabe raditi".

Nasljedstvo, partneri i roditelji

Neki kažu da ne rade zato što su naslijedili dovoljno imovine pa im plata nije potrebna.

Jedan komentator opisao je rođaka koji ima sedam ili osam nekretnina i živi isključivo od izdavanja.

"Realno, ko ne bi? I ja bih da su mi se životne karte tako složile".

Drugi je opisao prijatelja koji je naslijedio kuću na moru i stanove u Zagrebu, pa od izdavanja mjesečno zarađuje oko 1.400 evra. Poslije fakulteta i osam godina rada u struci sada prihvata samo povremene projekte koji ga zanimaju.

"Kod kuće sam sa d‌jecom, iskreno uživam"

Još jedna korisnica Redita priznala je da ne radi jer su se ona i suprug tako dogovorili. Svjesno su odlučili da im je jedna plata dovoljna.

"Imam nasljednu nekretninu, tu živim sa mužem i d‌jecom. Naš zajednički izbor je da ja budem kod kuće sa d‌jecom dok ne porastu. Nije mi dosadno. Iskreno uživam", napisala je.

Ne vide smisao da rade ako i dalje žive sa roditeljima

Drugi se, bez ustručavanja, oslanjaju na roditelje koji im kupuju sve što im je potrebno i daju im džeparac. Ima i onih koji ne žele da rade za platu od koje ne mogu da se odsele, kupe stan ili započnu samostalan život.

"Pokušao sam mnogo puta da pronađem ozbiljan posao, ali bezuspješno. Jednostavno sam od svega odustao. Ne vidim smisao da radim u prodavnici za minimalac kada mi to ne omogućava da se odselim od roditelja, osamostalim se, podignem kredit ili bilo šta drugo – napisao je jedan nezaposleni mladić kojeg i dalje izdržavaju roditelji", prenosi Blic.