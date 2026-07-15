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Kolona auta i danas na GP Zupci: Čekanja i na GP Izačić, Velika Kladuša i Deleuša

15.07.2026 12:38

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ГП Зупци
Foto: AMSRS

Na graničnom prelazu Izačić, Zupci, Velika Kladuša, Deleuša i Zupci pojačana je frekvencija vozila na izlazu, na GP Donja Gradina na ulazu iz BiH. Na graničnim prelazima za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 02.12.2025. godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, saopšteno je iz AMS RS.

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GP Zupci

GP Velika Kladuša

Stanje na granicama

stanje na putevima

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