Stiglo upozorenje za Srpsku: Moguće nepogode sa jakim vjetrom i gradom, ide i do 39

U narednim danima u Republici Srpskoj očekuje se vrlo toplo vrijeme i temperatura do čak 39 stepeni Celzijusovih, a moguće su i lokalne nepogode.

Kako su upozorili iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, noćas i sutra očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, a lokalno su moguće i nepogode sa jakim vjetrom i gradom.

Društvo Danas "pakao" do 36 stepeni, a onda stiže nevrijeme!

Sutra se očekuje najviša dnevna temperatura do 34 stepena, a u petak i subotu, 17. i 18. jula, do 39 stepeni Celzijusovih.

Blagi pad temperature očekuje se u nedjelju, 19. jula, a izraženiji od ponedjeljka, 20. jula.