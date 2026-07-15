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Stiglo upozorenje za Srpsku: Moguće nepogode sa jakim vjetrom i gradom, ide i do 39

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 09:56

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Стигло упозорење за Српску: Могуће непогоде са јаким вјетром и градом, иде и до 39
Foto: AI Generated/ Gemini

U narednim danima u Republici Srpskoj očekuje se vrlo toplo vrijeme i temperatura do čak 39 stepeni Celzijusovih, a moguće su i lokalne nepogode.

Kako su upozorili iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, noćas i sutra očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, a lokalno su moguće i nepogode sa jakim vjetrom i gradom.

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Sutra se očekuje najviša dnevna temperatura do 34 stepena, a u petak i subotu, 17. i 18. jula, do 39 stepeni Celzijusovih.

Blagi pad temperature očekuje se u nedjelju, 19. jula, a izraženiji od ponedjeljka, 20. jula.

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nevrijeme

vrućina

RHMZ

lokalne nepogode

led i grad

vjetar

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