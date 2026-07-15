Inspektorat Srpske: Za šest mjeseci poginula dva građevinca, a 15 teže povrijeđeno

U Republici Srpskoj se u prvoj polovini godine u građevinarstvu dogodilo 15 težih povreda na radu, a dva radnika su poginula, rečeno je u Inspektoratu Srpske.

U Inspektoratu naglašavaju da je u ovom periodu Republička inspekcija rada obavila 770 kontrola u oblasti zaštite na radu, od čega je 314 bilo sa utvrđenim propustima, te su izrečene kazne od 142.000 KM.

Od ukupnog broja, u građevinarstvu je obavljeno 170 kontrola

- U 2025. godini u oblasti zaštite na radu obavljeno je više od 1.500 kontrola, od čega je 650 bilo sa utvrđenim propustima, te su poslodavcima po tom osnovu izrečene kazne od 304.500 KM. Od ukupnog broja, u građevinarstvu je obavljeno 300 kontrola. U prošloj godini u građevinarstvu se dogodilo 28 težih povreda na radu i tri povrede sa smrtnim ishodom - naveli su u Inspektoratu,

Inspekcijske kontrole pokazale su da se najčešće utvrđene nepravilnosti odnose na propuste u pogledu organizacije i sprovođenja mjera zaštite na radu, primjenu preventivnih mjera, osposobljavanje radnika za bezbjedan rad, redovno ispitivanje opreme i sredstava rada.

- Inspekcijska kontrola obuhvata kontrolu rada samog poslodavca u smislu donošenja obaveznih internih normativnih akata, kao što je akt o procjeni rizika, kojim poslodavac za svako radno mjesto obavlja procjenu rizika. Ovaj akt treba da sadrži opis procesa rada sa procjenom rizika od povreda ili oštećenja zdravlja na radnom mjestu, u radnoj sredini i mjere za otklanjanje ili smanjenje rizika radi poboljšanja zaštite i zdravlja na radu - pojasnili su u Inspektoratu za Srnu.

Inspektor kontroliše da li je poslodavac donio pravilnik o zaštiti na radu, da li je odredio ovlašteno lice ili organizaciju za obavljanje poslova zaštite na radu, te da li poslodavac posjeduje licencu za obavljanje poslova i drugo.

Obavezni dio kontrole je i provjera osposobljenosti radnika za bezbjedan rad jer, svaki radnik mora prije stupanja na rad pohađati obuku iz zaštite na radu, o čemu poslodavac inspektoru treba da predoči dokaze.

Za svakog radnika poslodavac mora predočiti i ljekarsko uvjerenje o obavljenom ljekarskom pregledu, kojim nadležna zdravstvena ustanova potvrđuje da je sposoban za rad na radnom mjestu na koje je raspoređen.

Svaki radnik, u skladu sa radnim mjestom na koje je raspoređen, mora posjedovati lična zaštitna sredstva kao što su šljem, rukavice i radne cipele.

Osim kontrole koja se odnosi na radnike kao izvršioce, jednako je važna i provjera ispravnosti opreme i sredstava rada koja se koriste u radnom procesu, posebno kada je riječ o ispravnosti i bezbjednosti građevinskih skela, različitih radnih mašina, dizalica, kranova.

- Poslodavci su obavezni da putem ovlaštene organizacije za zaštitu na radu vrše stručne preglede i ispitivanje opreme za rad, odnosno za svako pregledano i ispitano sredstvo rada izdaje se upotrebna dozvola, o čemu poslodavac inspektoru mora predočiti dokaz - napomenuli su u Inspektoratu, prenosi Srna