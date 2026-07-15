Šobot: Minimalno invazivnim zahvatom odstranjen gigantski tumor srca

Tim kardiohirurga Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske uspješno je izveo minimalno invazivnu operaciju, tokom koje je odstranjen tumor srca dimenzija šest puta šest centimetara, što predstavlja rijedak i izuzetno zahtjevan hirurški poduhvat, rečeno je danas na konferenciji za novinare u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Vršilac dužnosti generalnog direktora UKC Republike Srpske Nikola Šobot rekao je novinarima da je ovo velika stvar i pokazatelj svega onoga što je urađeno unazad četiri godine.

"Ponosan sam na svakog od njih, na cijeli tim kardiohirurgije i na sve što su postigli u posljednje četiri godine. Ovakvim pričama ćemo se uvijek rado pohvaliti i nastojati da se dodatno razvijamo i poboljšavamo naše zdravstvene usluge, a sljedeći korak kada je kardiohirurgija u pitanju je hibridna sala, u čemu će nas podržati Vlada Republike Srpske", najavio je Šobot.

On je dodao da ovakvi rezultati potvrđuju da su znanje, iskustvo, timski rad i savremena tehnologija, ključ uspjeha u liječenju najzahtjevnijih kardiohirurških pacijenata.

Kardiohirurg Novica Kalinić je rekao da se ovakvi slučajevi dese jednom u dvadeset godina na našem području.

On je naveo da je u pitanju gigantski tumor srca koji je stvorio trombne mase i blokirao rad srca, te da je pacijent imao tegobe, nije mogao normalno da funkcioniše, da se značajno umarao, a intervencija je izvršena unutar sedam dana od prijema u bolnicu.

"Odlučili smo se za minimalno invazivni zahvat koji je omogućio da sama rana bude manja od tumora, što je značajno ubrzalo oporavak", rekao je Kalinić.

On je naveo da je intervencija obavljena u prošlu srijedu za dva sata, te da se pacijent brzo i uspješno oporavlja.

Operativni tim koji je prije sedam dana uspešno izveo zahvat su, pored kardiohirurgha Novice Kalinića, činili i kardiohirurg iz Nacionalnog instituta za srce Mađarske Jeno Solnoki, doktor medicine Luka Tejić, kardioanesteziolog Siniša Mirković, instrumentarka Jelena Štrbac i anestezičar Andrea Pejaković.

Dušan Lazić /71/ iz Jezera, koji se uspješno oporavlja nakon izuzetno rijetke i kompleksne operacije srca, ističe da se plašio da neće preživjeti, ali zahvaljujući timu koji ga je operisao, kaže, nastavlja dalje.

"U ovim godinama su me uspjeli spasiti i ja im za to skidam kapu", poručio je Lazić, koji je rekao da su svi dobri prema njemu, i doktori i sestre, i da mu svi pomažu da se oporavi, saopšteno je iz UKC-a Srpske.