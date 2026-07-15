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Zatvara se jedna od najstarijih njemačkih pivara: Nakon 347 godina prinuđeni da stave ključ u bravu

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ATV redakcija
15.07.2026 12:25

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пиво пивара пиће алкохол
Foto: Pexel/ Alp Yıldızlar

Uprkos očajničkim pokušajima da se spase – uključujući i prodaju svog najpopularnijeg brenda – kompanija, osnovana još davne 1679. godine, nije uspjela da preživi tešku krizu koja je potresla cijelu industriju.

Njemačka pivara "Ajhbaum" (Eichbaum), sa tradicijom dugom gotovo tri i po vijeka, obustavlja rad nakon što je proglašena nelikvidnom, pošto su pokušaji njenog spasavanja bili neuspješni.

Pokrenut stečaj

Krajem oktobra 2025. godine, rukovodstvo je podnijelo zahtjev za pokretanje stečajnog postupka Okružnom sudu u Manhajmu, čime je označen početak kraja za ovog pivarskog giganta.

Nakon gotovo 350 godina neprekidnog poslovanja, kompanija se našla u bezizlaznoj situaciji. Kako prenosi list *Mannheimer Morgen*, jednostavno više nije bilo sredstava za dalje pregovore sa povjeriocima niti za otplatu postojećih kredita, a konačna odluka o likvidaciji znači gubitak radnih mjesta za preostalu radnu snagu od oko 240 zaposlenih.

Posljednji dani poslovanja biće posvećeni realizaciji preostalih porudžbina zaključno sa krajem septembra 2026. godine, nakon čega slijedi prodaja cjelokupne imovine, uključujući i vrijedno zemljište na kojem se pivara nalazi.

U početku je postojala nada da se katastrofa može izbjeći. U pokušaju da stabilizuje svoje finansije, Ajhbaum je napravio drastičan potez i prodao prava na svoj najpopularniji i najprodavaniji brend, bezalkoholno piće od slada "Karamalc", konkurentskoj pivari Veltins.

Svi pokušaji za spas propali

Iako cijena transakcije nije javno objavljena, ona je bila značajan izvor prihoda, sa godišnjom prodajom koja je prelazila 150.000 hektolitara. Pored toga, sprovedeno je restrukturisanje, koje je obuhvatalo smanjenje broja zaposlenih sa početnih 290 na približno 240.

Međutim, čak ni ovi potezi, koji su trebalo da obezbijede preko potrebnu likvidnost i smanje troškove, na kraju nisu mogli da spasu istorijsku pivaru u Manhajmu od potpunog kolapsa. Ispostavilo se da su finansijske teškoće bile previše duboke, a problemi sa kojima se kompanija suočava previše složeni.

Rukovodstvo kompanije potvrdilo je tešku situaciju u zvaničnom saopštenju, napominjući da, uprkos mjerama restrukturisanja, poslovanje i dalje generiše gubitke.

„Uprkos mjerama restrukturisanja, kompanija sa sjedištem u Manhajmu posluje sa gubitkom i nije u mogućnosti da otplaćuje svoje kredite. S obzirom na ovaj kontekst, i iz ekonomskih i pravnih razloga u vezi sa insolventnošću, nema druge opcije osim da se obustavi poslovanje“, navodi se u saopštenju.

Kao ključne razloge za ovaj ishod naveli su drastičan pad izvozne prodaje, uz smanjenje potražnje na domaćem njemačkom tržištu u posljednjih nekoliko godina. Ova kombinacija negativnih trendova dovela je do hroničnog nedostatka likvidnosti, koji je na kraju zapečatio sudbinu kompanije.

(Kurir)

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Pivo

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Stečaj

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