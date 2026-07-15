Neredi u Parizu zbog poraza na Mundijalu, uhapšeno više od 140 ljudi

Francuska policija izvršila je više od 140 hapšenja u Parizu i predgrađima francuske prijestonice nakon poraza reprezentacije Francuske od Španije u polufinalu Svjetskog prvenstva u fudbalu, javio je sportski portal "RMC sport", pozivajući se na neimenovani izvor iz policije.

Policija je uhapsila 141 lice, a većina slučajeva povezana je sa gađanjem policajaca pirotehničkim sredstvima.

Neredi su izbili i u centru Liona, gd‌je su mladi koji su se okupili na trgu da gledaju utakmicu takođe gađali policajce pirotehničkim sredstvima.

Španija se plasirala u finale nakon sinoćnje pobjede nad Francuskom rezultatom 2:0, prenosi Srna