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Neredi u Parizu zbog poraza na Mundijalu, uhapšeno više od 140 ljudi

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ATV redakcija
15.07.2026 11:01

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Француски навијачи реагују док гледају пренос полуфиналне фудбалске утакмице Свјетског првенства између Француске и Шпаније, у уторак, 14. јула 2026. године, у Паризу.
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Francuska policija izvršila je više od 140 hapšenja u Parizu i predgrađima francuske prijestonice nakon poraza reprezentacije Francuske od Španije u polufinalu Svjetskog prvenstva u fudbalu, javio je sportski portal "RMC sport", pozivajući se na neimenovani izvor iz policije.

Policija je uhapsila 141 lice, a većina slučajeva povezana je sa gađanjem policajaca pirotehničkim sredstvima.

Neredi su izbili i u centru Liona, gd‌je su mladi koji su se okupili na trgu da gledaju utakmicu takođe gađali policajce pirotehničkim sredstvima.

Španija se plasirala u finale nakon sinoćnje pobjede nad Francuskom rezultatom 2:0, prenosi Srna

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Španija

Francuska

neredi

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poraz

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