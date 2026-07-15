Pojavio se snimak na kom se vidi trenutak prije nesreće u kojoj je poginula Radmila

U nesreći kod Trstenika poginula je Radmila N. B. (43). Sumnja se da je udesu, prethodila ulična trka automobila, a da je vozač prešao u suprotnu traku.

Stravičnoj saobraćajnoj nesreći na putu između Trstenika i Kruševca, koja se dogodila u petak 10. jula oko 23.50 časova, a u kojoj je život izgubila Radmila N. B. (43), navodno je prethodila trka automobila, nakon koje je jedan od vozača prešao u suprotnu saobraćajnu traku i direktno udario u vozilo u kojem se nesrećna žena nalazila sa svojom djecom.

Prema navodima objavljenim na društvenim mrežama, brzinometar na "folksvagenu" ostao je zakočen na čak 180 kilometara na sat, dok se ljekari bore za život jednog od Radmiline djece, piše Telegraf.

Srbija Nema kraja tragedijama: Vozač (29) prešao u suprotnu traku i usmrtio ženu pred njenom djecom

Kako se navodi u objavi koja se širi društvenim mrežama, sumnja se da se vozač "folksvagena" neposredno prije nesreće, pod okolnostima koje se i dalje utvrđuju, navodno izgubio kontrolu nad vozilom, prešao na suprotnu stranu kolovoza i direktno udario u "citroen" kojim je upravljala Radmila.

U vozilu sa njom nalazilo se i dvoje djece, devetnaestogodišnja ćerka i sedamnaestogodišnji sin.

Prema ranije objavljenim informacijama, Radmilina ćerka zadobila je teške tjelesne povrede, dok je njenom sinu prvobitno konstatovano da je lakše povrijeđen.

"Brzinometar ostao zakočen na 180"

Posebnu pažnju javnosti izazvao je navod da je brzinometar u automobilu nakon sudara ostao zakočen na brzini od 180 kilometara na sat.

Ukoliko se ta informacija potvrdi, vještačenjem bi trebalo da bude utvrđeno kojom se brzinom vozilo zaista kretalo neposredno prije sudara, kao i da li je velika brzina bila jedan od ključnih uzroka nesreće. Sama pozicija kazaljke nakon udara ne mora nužno predstavljati konačan dokaz brzine, zbog čega će precizne odgovore dati saobraćajno-tehničko vještačenje.

Istražitelji bi trebalo da utvrde i da li se osumnjičeni zaista trkao sa drugim vozačem, kao što se navodi u objavi na društvenim mrežama, ko je upravljao drugim automobilom, kao i da li postoje još neki snimci nadzornih kamera ili izjave svedoka koji bi mogli da potvrde šta se događalo u minutima prije direktnog sudara.

Prema do sada poznatim informacijama, M. P. (29) iz Trstenika upravljao je automobilom marke "folksvagen" kada je prešao u suprotnu saobraćajnu traku. Iz suprotnog smjera nailazila je Radmila u "citroenu", a zatim je došlo do silovitog direktnog sudara. Radmila je zadobila povrede kojima je podlegla na mjestu nesreće i, uprkos brzoj reakciji policije, vatrogasaca i ekipa Hitne pomoći, za nju nije bilo spasa.

U trenutku nesreće Radmila nije bila sama, na mjestima putnika sjedili su njena devetnaestogodišnja ćerka i sedamnaestogodišnji sin, koji su povrijeđeni u sudaru.

Oni su nakon nesreće hitno prevezeni u Opštu bolnicu u Kruševcu, gdje im je ukazana medicinska pomoć. Povrede je zadobio i vozač "folksvagena", kome su, prema ranijim informacijama, konstatovane lake tjelesne povrede.

Vozač uhapšen nakon nesreće

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su M. P. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Hapšenje je obavljeno po nalogu osnovnog javnog tužioca u Trsteniku, a kako je ranije saopštio MUP, sumnja se da je osumnjičeni, upravljajući "folksvagenom", prešao na drugu stranu puta i direktno se sudario sa "citroenom" kojim je upravljala Radmila.

M. P. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu za krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

U daljem toku postupka biće provereni svi novi navodi, uključujući tvrdnju da je nesreći prethodila trka automobila, da se "folksvagen" kretao izuzetno velikom brzinom, kao i da je kazaljka na brzinometru nakon udara ostala na 180 kilometara na sat.

Od značaja za istragu biće tragovi pronađeni na kolovozu, oštećenja na vozilima, podaci iz eventualnih elektronskih sistema automobila, snimci kamera i izjave osoba koje su se u tom trenutku nalazile na putu.

Radmila sahranjena u Brusu

Radmila je sahranjena 13. jula na gradskom groblju u Brusu, a na večni počinak ispratili su je porodica, prijatelji, poznanici i brojni ljudi koje je potresla vest o njenoj iznenadnoj smrti.

Od trenutka kada se saznalo za nesreću, društvene mreže preplavile su poruke oproštaja i podrške njenim najbližima.

"Ovo je velika tuga i nepopravljiv gubitak za sve nas koji smo je poznavali", "Bog da joj dušu prosti, neka je anđeli čuvaju", "Porodici želimo snagu da izdrži ovu bol", "Tuga do neba" i "Rado, putuj sa anđelima", samo su neke od poruka ostavljenih ispod objava.

(Telegraf.rs)