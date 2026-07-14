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Samo kod nas: Ljudi se lomili i gazili zbog sniženja

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 21:40

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Хаос у Новом Пазару
Foto: Screenshot

Društvenim mrežama širi se video snimak koji se može zabilježiti samo kod nas na Balkanu. Ljudi su se u borbi za artikle na sniženju doslovno lomili i gazili.

Veliko sezonsko sniženje u prodavnici u Novom Pazaru privuklo je veliki broj kupaca, zbog čega su u pojedinim trenucima zabilježene velike gužve.

Veliki broj ljudi trčao je za artiklima na sniženju, stvarajući gužvu i metež u prodajnom prostoru.

Prema navodima očevidaca, tokom najveće gužve navodno je došlo i do kraćeg sukoba između pojedinih kupaca.

Snimci sa lica mesta pokazuju atmosferu koja je vladala tokom rasprodaje i razmjere gužve, ali i podsjećaju na važnost poštovanja reda i bezbjednosti prilikom velikih akcija.

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Na društvenim mrežama ubrzo su se proširili snimci iz prodavnice, na kojima se vidi veliki broj kupaca koji pokušavaju doći do proizvoda na sniženju.

Gužva je u pojedinim trenucima bila tolika da je kretanje kroz prodajni prostor bilo otežano.

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Tagovi :

Novi Pazar

Sniženje

Srbija

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