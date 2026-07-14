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Ovo mjesto u automobilu je leglo bakterija

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 22:30

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Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.
Foto: Borta/Pexels

Prekidač za radio je prema istraživanju Healthy House instituta mjesto sa najviše bakterija u automobilu.

Zvuči logično, jer se koristi svakodnevno, a mogu ga koristiti i drugi putnici, pa se samim tim broj bakterija povećava.

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Dok ćete spoljni dio automobila često oprati, unutrašnjost je često zapostavljena, a mnogi pod pranjem unutrašnjosti podrazumevaju samo brisanje stakala i usisavanje.

Prekidač za radio tako često ostane zapostavljen i "prljav", a zbog sličnog razloga kao druga "kritična tačka" navode se pojasevi. Zapitajte se i sami kada ste ih zadnji put oprali.

Nakon radija i pojaseva, slijede prekidači za otvaranje prozora, upravljač, sedišta, fiokica za držanje kovanica, držači za čaše i isntrument-tabla, prenosi Glas Srpske.

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Sve su to dijelovi koji se svakodnevno koriste i dodiruju, a često su zanemareni prilikom čišćenja.

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Tagovi :

Automobil

čišćenje

bakterija

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