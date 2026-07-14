Ovo mjesto u automobilu je leglo bakterija

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Prekidač za radio je prema istraživanju Healthy House instituta mjesto sa najviše bakterija u automobilu.
Zvuči logično, jer se koristi svakodnevno, a mogu ga koristiti i drugi putnici, pa se samim tim broj bakterija povećava.
Porodica
Poslije 22 vantjelesne oplodnje, zatrudnila u 46. godini
Dok ćete spoljni dio automobila često oprati, unutrašnjost je često zapostavljena, a mnogi pod pranjem unutrašnjosti podrazumevaju samo brisanje stakala i usisavanje.
Prekidač za radio tako često ostane zapostavljen i "prljav", a zbog sličnog razloga kao druga "kritična tačka" navode se pojasevi. Zapitajte se i sami kada ste ih zadnji put oprali.
Nakon radija i pojaseva, slijede prekidači za otvaranje prozora, upravljač, sedišta, fiokica za držanje kovanica, držači za čaše i isntrument-tabla, prenosi Glas Srpske.
Zdravlje
Ove namirnice treba jesti za večeru kako bi se organizam regenerisao
Sve su to dijelovi koji se svakodnevno koriste i dodiruju, a često su zanemareni prilikom čišćenja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Auto-moto
7 h0
Auto-moto
1 d0
Auto-moto
1 d0
Auto-moto
3 d0
Najnovije
Trenutno na programu