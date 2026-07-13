Šta najčešće otkazuje na električnim automobilima: Nije u pitanju baterija

Iako se prilikom kupovine polovnog električnog automobila mnogi pitaju šta ako otkaže visokonaponska baterija, istraživanje pokazuje da taj strah možda i nije opravdan.

Analiza britanske kompanije "Warrantywise", zasnovana na zahtjevima za popravke pod garancijom, pokazuje da vlasnici polovnih električnih automobila daleko češće imaju problema sa uobičajenim električnim i mehaničkim komponentama nego sa glavnom pogonskom baterijom.

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Električni kvarovi prednjače

Najviše prijava odnosilo se na razne električne kvarove, uključujući senzore i sisteme centralnog zaključavanja.

Prosječna popravka senzora iznosila je oko 810 funti (935 evra), dok je popravka sistema centralnog zaključavanja u prosjeku koštala oko 900 funti (1.040 evra). U pojedinačnim slučajevima računi su prelazili 3.000 funti (3.460 evra), pa čak i 4.000 funti (4.615 evra), u zavisnosti od vrste kvara.

Vješanje među najčešćim problemima

Na listi najčešćih kvarova našli su se i dijelovi vješanja. Prosječan trošak njihove popravke iznosio je više od 1.200 funti (1.385 evra), dok je najskuplji pojedinačni slučaj premašio 4.100 funti (4.730 evra). Iako električni automobili nemaju motor sa unutrašnjim sagorijevanjem ni klasični mjenjač, i dalje koriste veliki broj mehaničkih dijelova koji se s vremenom troše. Zbog veće mase vozila, upravo je vješanje izloženo dodatnim opterećenjima.

Najskuplji kvar nije baterija

Jedina komponenta specifična za električne automobile koja se našla među pet najčešćih kvarova bio je ugrađeni punjač.

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Prosječan račun za njegovu popravku iznosio je 2.160 funti (2.490 evra), ali je najskuplji zabilježeni slučaj dostigao čak 10.455 funti (12.060 evra). Takvi kvarovi nisu česti, ali kada se dogode, mogu biti veoma skupi.

Glavna baterija nije među najčešćim kvarovima

Zanimljivo je da se glavna visokonaponska baterija, koja najviše zabrinjava kupce polovnih električnih automobila, uopšte nije našla među pet najčešćih kvarova. To ne znači da se ne može pokvariti, već da su takvi slučajevi, prema podacima kompanije Warrantywise, relativno rijetki. Jedan od razloga vjerovatno je i činjenica da proizvođači za pogonske baterije uglavnom nude znatno duže fabričke garancije nego za ostatak vozila. Kada ipak dođe do problema, prosječan trošak popravke prelazi 6.400 funti (7.384 evra).

Popravke su sve skuplje

Istraživanje je pokazalo i da je prosječna vrijednost zahtjeva za popravke električnih automobila između 2024. i 2025. godine porasla za 10.7 odsto.

Električni automobil na punjaču tokom testa izdržljivosti baterije

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Autori naglašavaju da to ne znači nužno da su električni automobili postali nepouzdaniji. Na rast troškova uticali su inflacija, skuplji rezervni dijelovi i veći troškovi rada.

Iako se analiza odnosi samo na vozila obuhvaćena garancijama kompanije Warrantywise, a ne na sve električne automobile na putevima, rezultati pokazuju da kvar glavne pogonske baterije, koji mnoge odvraća od kupovine polovnog električnog vozila, u praksi nije problem sa kojim se vlasnici najčešće susreću. Naprotiv, daleko više problema stvaraju "obični" električni sistemi, vješanje i pomoćna 12-voltna baterija, dok je kvar glavne baterije i dalje relativno rijetka pojava.

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