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Nina Badrić otkrila ko je gazda u kući: Ja plaćam račune, on šeta

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ATV redakcija
13.07.2026 20:28

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Нина Бадрић открила ко је газда у кући: Ја плаћам рачуне, он шета
Foto: Facebook/Nina Badrić/screenshot

Hrvatska pjevačica Nina Badrić uživa na odmoru u Hvaru.

Napravila je predah od koncerata, prenosi CdM.

A uz nju je vjerni čuvar – njen pas Toto. Tačnije, kako je Nina pojasnila – on ima znatno veću ulogu.

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"U ovoj kući samo je jedan gazda. Ja plaćam račune, kupujem hranu, vozim na šišanje i dijelim poslastice… A Toto odlučuje kad se ustaje, kad se šeta i ko smije sjediti na kauču", našalila se Nina i objavila nekoliko slika sa "gazdom".

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Nina Badrić

Pjevačica

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