Nina Badrić otkrila ko je gazda u kući: Ja plaćam račune, on šeta

Autor:ATV redakcija
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Hrvatska pjevačica Nina Badrić uživa na odmoru u Hvaru.
Napravila je predah od koncerata, prenosi CdM.
A uz nju je vjerni čuvar – njen pas Toto. Tačnije, kako je Nina pojasnila – on ima znatno veću ulogu.
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"U ovoj kući samo je jedan gazda. Ja plaćam račune, kupujem hranu, vozim na šišanje i dijelim poslastice… A Toto odlučuje kad se ustaje, kad se šeta i ko smije sjediti na kauču", našalila se Nina i objavila nekoliko slika sa "gazdom".
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