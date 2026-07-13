Nina Badrić otkrila ko je gazda u kući: Ja plaćam račune, on šeta

Napravila je predah od koncerata, prenosi CdM.

A uz nju je vjerni čuvar – njen pas Toto. Tačnije, kako je Nina pojasnila – on ima znatno veću ulogu.

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"U ovoj kući samo je jedan gazda. Ja plaćam račune, kupujem hranu, vozim na šišanje i dijelim poslastice… A Toto odlučuje kad se ustaje, kad se šeta i ko smije sjediti na kauču", našalila se Nina i objavila nekoliko slika sa "gazdom".