Četvoro djece, dva braka i jedna velika ljubav daleko od Holivuda

Glumac Sem Nil iznenada je preminuo u Sidneju u 78. godini, a vijest o smrti zvijezde „Jurskog parka“ rastužila je ljubitelje filma širom svijeta. Porodica je saopštila da je glumčev odlazak bio neočekivan, ali i da je prije smrti uspio da pobijedi rak sa kojim se godinama borio.

Nil je preminuo okružen najbližima, dok uzrok smrti nije objavljen. Iza sebe je ostavio četvoro djece i osam unučadi, koji su za njega, daleko od kamera i velikih filmskih premijera, predstavljali najvažniji dio života.

Iako je zahvaljujući ulozi doktora Alana Granta postao jedno od najprepoznatljivijih lica svjetske kinematografije, o njegovoj privatnosti nije se mnogo znalo. Dva braka, veza sa poznatom novinarkom, sin kojeg je upoznao tek kada je već bio odrastao i život među vinogradima činili su svijet koji je glumac dugo čuvao od radoznalih pogleda.

Prva ljubav

Glumicu Lisu Harou upoznao je početkom osamdesetih godina, tokom snimanja filma „Predskazanje 3: Konačni sukob“, u kojem je igrao Demijena Torna. Njihov odnos trajao je oko deset godina, a 1983. dobili su sina Tima.

Za razliku od slavnog oca, Tim nije želio život pred kamerama. Ostao je povezan sa filmskom industrijom, ali je radio iza scene, u sektorima kamere i rasvjete na velikim produkcijama.

Sem Nil je rijetko govorio o porodičnim odnosima, ali su njegovi najbliži isticali da je van filmskog seta bio potpuno drugačiji od dramatičnih i često mračnih junaka koje je igrao. Tim ga je svojevremeno opisao kao „najmanje dramatičnu osobu“ koju je moguće upoznati.

Brak sa Noriko

Na snimanju trilera „Mrtva tišina“, u kojem je igrao sa Nikol Kidman, Nil je upoznao japansku filmsku šminkerku Noriko Vatanabe. Vjenčali su se 1989. godine, a dvije godine kasnije dobili su kćerku Elenu.

Glumac je prihvatio i Norikinu kćerku Maiko iz prethodnog odnosa, koju je usvojio i odgajao kao svoje dijete. Njihova porodica zato nije pravila razliku između biološke i usvojene djece, a Nil je Maiko uvijek smatrao svojom kćerkom.

Brak sa Noriko trajao je gotovo tri decenije. Razdvojili su se 2017. godine, bez javnih svađa i međusobnih optužbi, ostajući dosljedni odluci da detalje privatnog života ne iznose pred medije.

Ponovni susret sa sinom

Sem Nil je imao i sina Endrua, koji je rođen kada je glumac bio u ranim dvadesetim godinama i dat na usvajanje.

Otac i sin upoznali su se tek 1994. godine, kada je Endru već bio odrastao čovjek. Nakon tog susreta postao je dio glumčeve velike porodice.

Upravo zato se u javnosti dugo navodilo da Nil ima dvoje ili troje djece. Njegova porodica je, međutim, uključivala četvoro potomaka – Endrua, Tima, Elenu i Maiko.

Ljubav sa novinarkom

Nakon završetka braka sa Noriko, Nil je započeo vezu sa Laurom Tingl, jednom od najpoznatijih australijskih političkih novinarki.

Njihova ljubav uglavnom se odvijala daleko od javnosti, a glumac se rijetko osvrtao na taj odnos. Kada bi to ipak učinio, pribjegavao je svom prepoznatljivom suvom humoru.

– Pretpostavljam da sam ja u tome zbog politike, a ona zbog vina – našalio se jednom, aludirajući na Laurin posao i svoju veliku strast prema vinogradarstvu.

Veza je trajala oko tri godine, a završena je 2021. godine. Nil je kasnije u memoarima napisao da je zahvalan na vremenu koje su proveli zajedno. Priznao je da mu je samački život uglavnom prijao, iako je ponekad znao da bude usamljen.

Daleko od glamura

Iako je radio sa najvećim svjetskim zvijezdama i igrao u filmovima koji su zaradili milijarde, Sem Nil nikada nije zavolio holivudski način života.

Govorio je da nije radio kako bi postao slavna ličnost i da mu život bez tereta popularnosti djeluje mnogo jednostavnije. Nije želio da mu djeca odrastaju u Los Anđelesu, pa se uvijek vraćao Australiji i Novom Zelandu.

Najveći mir pronašao je na imanju „Tu Pedoks“ u Centralnom Otagu, gdje je početkom devedesetih zasadio prve čokote vinove loze. Ono što je počelo kao lično interesovanje preraslo je u ozbiljnu proizvodnju vina, kojoj je bio posvećen gotovo koliko i glumi.

Kada nije snimao, dane je provodio u vinogradu, okružen životinjama kojima je davao imena svojih poznatih prijatelja i koleginica. Među njima su bile kokoška Laura Dern, patka Kajli Minog i krava Helena Bonam Karter.

(Kurir)