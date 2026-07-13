Akcija ”Olimp”: Oduzeto pet kilograma droge, Suljeviću predložen pritvor

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Anesu Suljeviću, uhapšenom u akciji ”Olimp” u kojoj je otkriveno oko pet kilograma narkotika i nelegalno oružje.

Akcijom je obuhvaćen i Edvin Imamović, koji je u bjekstvu, i tužilaštvo je zatražilo da se zanjim raspiše potjernica.

Opasnost od ponavljanja djela

”Pritvor je predložen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, a Suljević se sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet drogom i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Istovremeno, zbog sumnje na počinjenje ovih krivičnih djela predloženo je određivanje pritvora i raspisivanje potjernice Edvinu Imamoviću koji se nalazi u bjekstvu”, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu.

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Oduzeto pet kilograma droge

Dodaju da je tokom pretresa Suljevićeve imovine pronađeno oko 4,5 kilograma kanabisa, oko 400 grama kokaina, pet litara amfetaminskog ulja i oko 30 litara metanola, koji se zajedno s amfetaminskim uljem koristi u proizvodnji amfetamina.

Akcija Olimp

”Istražioci FUP-a pronašli su i ručni raketni bacač ”Zolja”, četiri ručne bombe, automatsku pušku, četiri okvira i oko 400 komada municije, kao i vage za precizno vaganje, opremu za vakumsko pakovanje, mobilne telefone i druge predmete koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem krivičnih djela”, navodi se u saopštenju.