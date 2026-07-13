Zemljotres jačine 6,5 stepeni pogodio Novu Gvineju

Zemljotres magnitude 6,5 stepeni po Rihterovoj skali dogodio se u Papui Novoj Gvineji, saopšteno je iz Američkog instituta za geološka istraživanja.

U saopštenju se navodi da je epicentar potresa bio u oblasti Lorengau, na dubini od 47,8 kilometara, prenosi Srna.

Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti o materijalnoj šteti.