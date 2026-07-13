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Zemljotres jačine 6,5 stepeni pogodio Novu Gvineju

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 11:33

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Земљотрес јачине 6,5 степени погодио Нову Гвинеју
Foto: Pixabay

Zemljotres magnitude 6,5 stepeni po Rihterovoj skali dogodio se u Papui Novoj Gvineji, saopšteno je iz Američkog instituta za geološka istraživanja.

U saopštenju se navodi da je epicentar potresa bio u oblasti Lorengau, na dubini od 47,8 kilometara, prenosi Srna.

Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti o materijalnoj šteti.

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Zemljotres

Papua Nova Gvineja

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