Zemljotres jačine 6,5 stepeni pogodio Novu Gvineju

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres magnitude 6,5 stepeni po Rihterovoj skali dogodio se u Papui Novoj Gvineji, saopšteno je iz Američkog instituta za geološka istraživanja.
U saopštenju se navodi da je epicentar potresa bio u oblasti Lorengau, na dubini od 47,8 kilometara, prenosi Srna.
Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti o materijalnoj šteti.
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