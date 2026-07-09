Nijemci objavili da je Češku pogodio snažan zemljotres. Česi: To je greška

Njemački naučnici objavili su da je zapad Češke večeras pogodio zemljotres magnitude veće od 5, ali češki stručnjaci demantuju tu informaciju. Prema njihovim riječima, najvjerovatnije je riječ o grešci, piše TN.cz.

Helmholcov centar za geonauke u njemačkom Potsdamu zabilježio je danas oko 18 časova snažan zemljotres magnitude 5,49. Epicentar se, prema tim podacima, nalazio na granici Srednjočeškog i Plzenjskog regiona, kod mjesta Strašice u okrugu Rokicani.

Česi: Nismo ništa zabilježili

Zemljotres je, prema njemačkim podacima, bio na dubini od oko 10 kilometara, a zabilježilo ga je pet mjernih stanica. Međutim, seizmički podaci Geofizičkog instituta Češke akademije nauka ne pokazuju da se takav zemljotres dogodio.

„Zaista nismo ništa zabilježili, tako da se na našoj teritoriji ništa takvo nije dogodilo. Vjerovatno je riječ o pogrešnoj lokaciji, ali ne znamo kako je do toga došlo. Sutra ćemo to analizirati sa kolegama iz Njemačke“, rekla je portparol Instituta Lucije Kripa.

Da su njemački podaci potvrđeni, radilo bi se o najjačem izmjerenom zemljotresu u Češkoj. Do sada najjači zemljotres, magnitude 4,5, naučnici su izmjerili na zapadu Češke 1985. godine.