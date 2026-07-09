Etna se smirila: Završena eruptivna faza

Autor:ATV redakcija
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Na vulkanu Etna završena je eruptivna faza, koja je trajala skoro tri dana. Iz centralnog kratera slivala se užarena lava, stvarajući spektakularan „lavin vodopad“. Zbog erupcije pristup opasnoj zoni bio je u potpunosti zabranjen za posjetioce.
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