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Etna se smirila: Završena eruptivna faza

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 15:57

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Вулкан Етна
Foto: pexels/Karl K

Na vulkanu Etna završena je eruptivna faza, koja je trajala skoro tri dana. Iz centralnog kratera slivala se užarena lava, stvarajući spektakularan „lavin vodopad“. Zbog erupcije pristup opasnoj zoni bio je u potpunosti zabranjen za posjetioce.

(sputnik srbija)

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Tagovi :

etna

erupcija vulkana

vulkan

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