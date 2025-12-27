Logo
Large banner

Vulkan Etna ponovo eruptirao: Pepeo stigao i do poznatog skijališta

Izvor:

Agencije

27.12.2025

13:58

Komentari:

0
Вулкан Етна поново еруптирао: Пепео стигао и до познатог скијалишта
Foto: Pixabay

Vulkan Etna na ostrvu Siciliji juče je pokazao nove znake aktivnosti, izbacujući užareni materijal i male količine pepela iz sjeveroistočnog kratera, saopštio je italijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV).

Erupcijski oblak nošen je vjetrom u smjeru sjeveroistoka, a slabije padanje pepela zabilježeno je u gradu Taormini i u Piano Provencani, području koje uključuje skijališta, saopštio je institut u izjavi na Fejsbuku.

Sporadične eksplozije uočene su i u krateru Boka Nuova, gdje je užareni materijal izbačen do nekoliko desetina metara iznad ivice kratera, dodao je INGV. Regionalna agencija za civilnu zaštitu privremeno je podigla nivo uzbune kako bi ukazala na veliku vjerovatnost fontana lave.

vulkan

Svijet

Nestvarni prizori: Vulkan izbacuje lavu i do 380 metara u visinu

Etna, najaktivniji vulkan u Evropi koji se uzdiže do oko 3400 metara, ponekad eruptira nekoliko puta godišnje i pod stalnim je nadzorom. Njegova tačna visina često se mijenja jer erupcije preoblikuju područje vrha. Česta aktivnost vulkana privlači velik broj posjetilaca.

Podijeli:

Tagovi:

Etna

vulkan

erupcija vulkana

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Уништене двије лабораторије за производњу хероина

Svijet

Uništene dvije laboratorije za proizvodnju heroina

3 h

0
Сњежна олуја погодила Њујорк: Проглашено ванредно стање, отказани сви летови

Svijet

Snježna oluja pogodila Njujork: Proglašeno vanredno stanje, otkazani svi letovi

3 h

0
Четири планинара погинула у лавини

Svijet

Četiri planinara poginula u lavini

3 h

0
Руске снаге одбиле пет контранапада: Купјанск остаје под руском контролом

Svijet

Ruske snage odbile pet kontranapada: Kupjansk ostaje pod ruskom kontrolom

3 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

33

Gužva na granici sa Hrvatskom ne jenjava

16

13

Kompanija ukinula beneficije zbog bolovanja, djevojka izvršila samoubistvo

16

06

Njemački mediji: Susret Zelenskog s Trampom će biti neuspješan

16

03

Sestra joj "ukrala" titulu "kraljice lateksa"

16

02

Princ Vilijam želi da riješi pitanje Endrua prije smrti kralja Čarlsa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner