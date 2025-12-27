Logo
Large banner

Uništene dvije laboratorije za proizvodnju heroina

Izvor:

SRNA

27.12.2025

13:47

Komentari:

0
Уништене двије лабораторије за производњу хероина
Foto: Pixabay

Avganistanske snage bezbjednosti uništile su dvije tajne laboratorije za proizvodnju heroina i zaplijenile više od 700 kilograma ilegalnih droga u zapadnoj provinciji Farah, saopšteno je iz kancelarije zamjenika ministra unutrašnjih poslova za borbu protiv narkotika.

U saopštenju je navedeno da su jedinice policije za borbu protiv narkotika sprovele niz operacija na obodu okruga Bakva, uništivši dvije laboratorije u kojima je pronađeno 767 kilograma ilegalnih supstanci koje se koriste u proizvodnji heroina.

U vezi s tim, pripadnici bezbjednosnih snaga uhapsili su jednu osobu u susjednoj provinciji Nimroz pod optužbom za šverc 57 kilograma opijuma, prenosi Sinhua.

Avganistanske vlasti su intenzivirale mjere protiv trgovine i proizvodnje narkotika širom zemlje, te obećale da će nastaviti operacije dok se uzgoj maka i proizvodnja heroina ne iskorijeni.

Podijeli:

Tagovi:

heroin

laboratorija

avganistan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Акција ”М16”: Одузета четири килограма хероина, ухапшени Мађар и Румун

Hronika

Akcija ”M16”: Oduzeta četiri kilograma heroina, uhapšeni Mađar i Rumun

3 mj

0
Маја Миладиноћ Београд пронађена беба

Srbija

Ovo je heroina koja je pronašla bebu kod kontejnera i spasila joj život: Sada želi da je usvoji

4 mj

0
Албанац избацио 2 пакета хероина из аутобуса

Hronika

Albanac izbacio 2 paketa heroina iz autobusa

4 mj

0
Правоснажно осуђен Декстеров дилер хероина

Hronika

Pravosnažno osuđen Deksterov diler heroina

5 mj

0

Više iz rubrike

Сњежна олуја погодила Њујорк: Проглашено ванредно стање, отказани сви летови

Svijet

Snježna oluja pogodila Njujork: Proglašeno vanredno stanje, otkazani svi letovi

3 h

0
Четири планинара погинула у лавини

Svijet

Četiri planinara poginula u lavini

3 h

0
Руске снаге одбиле пет контранапада: Купјанск остаје под руском контролом

Svijet

Ruske snage odbile pet kontranapada: Kupjansk ostaje pod ruskom kontrolom

3 h

1
Вода ријека

Svijet

Užas u Rusiji: Tijelo djeteta pronađeno u automobilu koji je propao kroz led na rijeci

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

33

Gužva na granici sa Hrvatskom ne jenjava

16

13

Kompanija ukinula beneficije zbog bolovanja, djevojka izvršila samoubistvo

16

06

Njemački mediji: Susret Zelenskog s Trampom će biti neuspješan

16

03

Sestra joj "ukrala" titulu "kraljice lateksa"

16

02

Princ Vilijam želi da riješi pitanje Endrua prije smrti kralja Čarlsa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner