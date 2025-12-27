Uništene dvije laboratorije za proizvodnju heroina

Avganistanske snage bezbjednosti uništile su dvije tajne laboratorije za proizvodnju heroina i zaplijenile više od 700 kilograma ilegalnih droga u zapadnoj provinciji Farah, saopšteno je iz kancelarije zamjenika ministra unutrašnjih poslova za borbu protiv narkotika.

U saopštenju je navedeno da su jedinice policije za borbu protiv narkotika sprovele niz operacija na obodu okruga Bakva, uništivši dvije laboratorije u kojima je pronađeno 767 kilograma ilegalnih supstanci koje se koriste u proizvodnji heroina.

U vezi s tim, pripadnici bezbjednosnih snaga uhapsili su jednu osobu u susjednoj provinciji Nimroz pod optužbom za šverc 57 kilograma opijuma, prenosi Sinhua.

Avganistanske vlasti su intenzivirale mjere protiv trgovine i proizvodnje narkotika širom zemlje, te obećale da će nastaviti operacije dok se uzgoj maka i proizvodnja heroina ne iskorijeni.