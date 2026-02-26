Logo
Dobila otkaz zbog "bolovanja u BiH", sad joj firma mora isplatiti 31.000 evra

Nezavisne

26.02.2026

22:55

Посао канцеларија
Foto: /Pexels

Žena koja je je godinama radila za jednu austrijsku firmu sasvim iznenada je dobila otkaz i to zato što je navodno tokom bolovanja boravila u Bosni i Hercegovini.

Iako je to bio ogrman šok za nju, odlučila je da stvar ne prepusti slučaju, pa se obratila Radničkoj komori Gornje Austrije.

Naime, kako prenosi Heute, riječ je o radnici koja je nakon 18 godina rada u kuhinji, sasvim iznenada otpuštena. Bio je to pravi šok – nikada nije imala problema, uvijek je bila hvaljena za svoj rad. Ali, već ned‌jeljama prije toga na nju je vršen pritisak da pristane na sporazumni raskid, ali nije željela.

Obratila se Radničkoj komori Gornje Austrije. Stručnjaci su intervenisali i jasno stavili do znanja da je otkaz nezakonit. Firma je zatim tvrdila da je radnica tokom bolovanja neovlašćeno otputovala u Bosnu i Hercegovinu, te da je pokušala da prikrije svoj boravak u BiH. Takođe, tvrdili su da se ponašala nekolegijalno.

Ništa nije dokazano

Ali, kako je Radnička komora ocijenila, sve ovi navodni razlozi su „izvučeni iz rukava“, a navodne optužbe nisu mogle da se dokažu. S obzirom da žena svakako nakon ovoga više nije željela da ostane u firmi, Radnička komora je predložila sporazumni raskid, prenose Nezavisne.

Na kraju je do toga i došlo. Pored neisplaćene plate, žena je dobila i naknadu za neplaćene prekovremene sate, neiskorišćen odmor, dio posebnih uplata i otpremninu. Sve zajedno – više od 31.000 € završilo je na njenom računu.

