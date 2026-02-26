Logo
Zrinjski se oprostio od Evrope

Izvor:

ATV

26.02.2026

23:04

Komentari:

0
Кристал Палас-Зрињски
Foto: Tanjug/Adam Davy/PA via AP

Fudbaleri Zrinjskog nisu uspjeli ostvariti plasman u osminu finala Konferencijske lige nakon što su poraženi od Kristal Palasa rezultatom 2:0.

Golove su postigli Lakroa u 36. i Gesan u 90+3. minutu.

Prvi susret u Mostaru završen je neriješeno 1:1, tako da je u osminu finala sa ukupnih 3:1 otišao engleski klub.

Nakon prvog duela u Mostaru, koji je okončan rezultatom 1:1, Zrinjski je sa dosta optimizma otputovao u Englesku, ali nisu uspjeli ostvariti pozitivan rezultat.

Fudbal

Ovako je Kristal Palas poveo protiv Zrinjskog

U osmini finala ih očekuje duel protiv Mainza ili AEK Larnako, a protiv koga će Palas igrati biće jasno sutra nakon žrijeba ove faze takmičenja.

