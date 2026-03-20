Dva aviona se zamalo sudarila, otvorena istraga

Američki Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja saopštio je da istražuje incident u kome je zamalo došlo do bliskog kontakta aviona koji je trebalo da slete na aerodrome u Njuarku i Nju Džersiju.

Kontrolor leta naložio letu 294 Aljaska erlajnsa, „boingu 737“, da izvrši zaobilaženje jer je FedEksov let 721, „boing 777“, dobio dozvolu za posljednji prilaz presečnoj pisti na aerodromu u Nju Džerziju blizu Njujorka, ali je zamalo došlo do bliskog kontakta dva aviona, prenosi Rojters.

Svijet Vozač iz BiH napravio karambol: Kamionom se ''zakucao'' u poslovnu zgradu

Let sa Aljaske je takođe saopštio da je dobio dozvolu za slijetanje u na aerodromu u Njuarku, od kontrole letenja.

Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) je saopštila da istražuje incident, koji je i u njenoj nadležnosti.