Dva aviona se zamalo sudarila, otvorena istraga

Autor:ATV
20.03.2026
07:07
Komentari:0
Američki Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja saopštio je da istražuje incident u kome je zamalo došlo do bliskog kontakta aviona koji je trebalo da slete na aerodrome u Njuarku i Nju Džersiju.
Kontrolor leta naložio letu 294 Aljaska erlajnsa, „boingu 737“, da izvrši zaobilaženje jer je FedEksov let 721, „boing 777“, dobio dozvolu za posljednji prilaz presečnoj pisti na aerodromu u Nju Džerziju blizu Njujorka, ali je zamalo došlo do bliskog kontakta dva aviona, prenosi Rojters.
Let sa Aljaske je takođe saopštio da je dobio dozvolu za slijetanje u na aerodromu u Njuarku, od kontrole letenja.
Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) je saopštila da istražuje incident, koji je i u njenoj nadležnosti.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
10
23
10
21
10
17
10
17
10
17
Trenutno na programu