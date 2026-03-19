Netanjahu otkrio koliko će trajati rat protiv Irana

ATV

19.03.2026

22:49

Израел напао Техеран и Бејрут
Foto: Tanjug/AP Photo/Hussein Malla

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da će rat protiv Irana trajati koliko god je to potrebno, ali da bi se mogao završiti brže nego što ljudi misle.

"Iran je slabiji nego što je ikada bio i više nema mogućnost ni obogaćivanja uranijuma niti stvaranja balističkih raketa", istakao je Netanjahu.

On je naveo da postoje tri cilja američko-izraelske operacije, i to uklanjanje nuklearne prijetnje od Irana, uklanjanje prijetnje balističkih raketa i stvaranje uslova koji omogućavaju Irancima da "prihvate svoju slobodu".

Netanjahu je na konferenciji za novinare istakao da Izrael nije uvukao SAD u ovaj rat, već da američki predsjednik Donald Tramp sam donosi odluke.

On je napomenuo da je Izrael djelovao sam u nedavnom napadu na iransko gasno polje i da ih je Tramp zamolio da odustanu od budućih napada, prenosi Srna.

Pročitajte više

Нетанјаху се обраћа Израелцима: Ми смо нација лавова, промијенићемо Блиски исток, то вам обећавам

Svijet

Netanjahu se obraća Izraelcima: Mi smo nacija lavova, promijenićemo Bliski istok, to vam obećavam

3 h

0
Пала ракета из руског новинара Стива Свинија

Svijet

Dramatičan snimak: Raketa pala pored ruskog novinara, hitno prebačen u bolnicu

8 h

0
Погођена Рафинерија САМРЕФ, шире се снимци разорног напада Ирана

Svijet

Apokaliptični snimci osvete Irana - vatra na sve strane

10 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Iran krenuo u odmazdu, gore rafinerije

13 h

1

Više iz rubrike

Морнарица упала на имање нарко-картела, убијено најмање 11 људи

Svijet

Mornarica upala na imanje narko-kartela, ubijeno najmanje 11 ljudi

57 min

0
Њемачки медији о случају његоватељице из БиХ којој пријети депортација

Svijet

Njemački mediji o slučaju njegovateljice iz BiH kojoj prijeti deportacija

1 h

0
Јапанска премијерка Сане Такачи у угодном разговору са Доналдом Трампом, 19. марта 2026. године у Бијелој кући.

Svijet

Tramp otkrio kako je počeo napad na Iran, pa "pecnuo" saveznike: Zašto mi niste rekli za Perl Harbor?

1 h

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Svijet

Ova evropska zemlja je ograničila cijenu struje

1 h

0
