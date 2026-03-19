Netanjahu otkrio koliko će trajati rat protiv Irana

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da će rat protiv Irana trajati koliko god je to potrebno, ali da bi se mogao završiti brže nego što ljudi misle.

"Iran je slabiji nego što je ikada bio i više nema mogućnost ni obogaćivanja uranijuma niti stvaranja balističkih raketa", istakao je Netanjahu.

On je naveo da postoje tri cilja američko-izraelske operacije, i to uklanjanje nuklearne prijetnje od Irana, uklanjanje prijetnje balističkih raketa i stvaranje uslova koji omogućavaju Irancima da "prihvate svoju slobodu".

Netanjahu je na konferenciji za novinare istakao da Izrael nije uvukao SAD u ovaj rat, već da američki predsjednik Donald Tramp sam donosi odluke.

On je napomenuo da je Izrael djelovao sam u nedavnom napadu na iransko gasno polje i da ih je Tramp zamolio da odustanu od budućih napada, prenosi Srna.