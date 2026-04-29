Hrvatska policija uhapsila više osoba zbog lažnih dojava o bombama

Autor:ATV
U Hrvatskoj je uhapšeno više osoba koje se dovode u vezu s lažnim dojavama o postavljenim eksplozivnim napravama u školama i tržnim centrima.
Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović potvrdio je ovu informaciju i naveo da policija vodi istragu i na međunarodnom nivou.
- Do sada je policija identifikovala nekoliko osoba i u ovom trenutku mogu reći da je na području Hrvatske uhapšeno više osoba. Međutim, zbog specifičnosti same kriminalističke istrage, u ovom trenutku ne mogu iznositi više detalja - rekao je Božinović u izjavi za medije na Forumu Međunarodne demokratske unije u Zagrebu.
Ministar odbrane Ivan Anušić u izjavi za RTL u Dubrovniku ocijenio je da se radi o obliku hibridnog djelovanja.
- Upućuju se prijetnje, pokušava se poremetiti normalno funkcionisanje jedne države i društva kroz dojave o postavljenim bombama. Policija i nadležne službe će sigurno pronaći rješenje i situaciju brzo staviti pod kontrolu, ali nažalost izloženi smo hibridnom ratu - rekao je Anušić.
Prema procjenama, tokom prošle sedmice u periodu od pet dana upućeno je više od 500 lažnih dojava na adrese škola, vrtića i tržnih centara širom Hrvatske.
