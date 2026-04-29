Horor: Silovao i snimao dijete tri godine

Skopska policija je uhapsila 68-godišnaka osumnjičenog za silovanje djeteta mlađeg od 15 godina i snimanje pornografskog materijala, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makeodnije.

Kako se navodi, policijski službenici Policijske uprave Skoplje su uhapsili S. Š. (68) iz Skoplja zbog osnova sumnje da je od 2023. prisiljavao maloljetnika na seksualni odnos i da ga je zloupotrebljavao za snimanje video materijala sa pornografskim sadržajem.

"Nakon obezbjeđivanja cjelokupnog dokaznog materijala, Jedinica za nasilni kriminal - Odjeljenje za krvne i seksualne delikte podnijela je krivičnu prijavu protiv S. Š. po hitnom postupku, a sudija za prethodni postupak osumnjičenom je odredio pritvor od 30 dana", piše u saopštenju.

Osnovno javno tužilaštvo u Skoplju saopštilo je da je izdalo je naredbu o sprovođenju istražnog postupka protiv jedne osobe zbog produženih krivičnih djela "silovanje djeteta mlađeg od 15 godina" i "prikazivanje pornografskog materijala djeteta".

Prema tom tužilaštvu, osumnjičeni je u periodu od 2023. do 27. aprila ove godine prisiljavao dijete rođeno 2012. godine na seksualne odnose na raznim lokacijama i zloupotrebljavao ga da snima fotografije i vidio zapise pornografskog sadržaja.

Dodaje se da je djetetu pretio da da će, ako nekome kaže, snimljene materijale pokazati drugim ljudima, prenosi Kurir.