Naručio ubistvo sestre Slavice da bi se domogao miliona

Prije tačno 20 godina, Zadar i cijela Hrvatska ostali su nijemi pred zločinom koji je počinio Šime Medanić.

Zbog imovine vrijedne milion evra, angažovao je plaćene ubice da likvidiraju njegovu sestru Slavicu, dok je on iz zatvora pleo mrežu smrti.

Na Badnji dan 2006. godine, u svom stanu na zadarskoj Puntamici, sa tri hica u glavu likvidirana je 56-godišnja Slavica Medanić. Njeno tijelo pronađeno je tek tri dana kasnije, a istraga je otkrila zastrašujuću istinu - mozak operacije bio je njen rođeni brat.

Likvidacija za 40.000 evra

Šime Medanić, koji je u to vrijeme već služio kaznu za podsticanje na ubistvo hrvatskog ministra turizma, pakleni plan je skovao u zatvorskoj ćeliji. Sa cimerom Nikolom Grbićem dogovorio je sestrinu smrt za nagradu od 40.000 evra. Motiv je bio isključivo novac. Slavica je nakon prodaje restorana raspolagala imovinom vrijednom više od milion evra, koju je Šime želio samo za sebe.

Plaćene ubice, Perica Majstorović i Nikola Grbić, upali su u Slavičin dom, položili je na trosjed, glavu joj obmotali ćebetom kako bi prigušili pucnje i ispalili tri hica u glavu. Šokantno je da su ubice, po nalogu brata, Slavičin stan nadzirali gotovo dvije godine prije nego što su povukli obarač.

Krokodilske suze na ostrvu Ižu

Nakon što je likvidacija izvršena, Šime Medanić je pušten na uslovnu slobodu. Pojavio se na sestrinoj sahrani na ostrvu Ižu, gdje je pred porodicom i prijateljima lio suze i glumio ožalošćenog brata, iako je znao svaki detalj njenog stravičnog kraja.

Sudbina izvršilaca i „pravne bitke“ iz Lepoglave

Pravda je na kraju stigla sve aktere, mada na različite načine:

Šime Medanić i Perica Majstorović osuđeni su na maksimalne kazne od po 40 godina zatvora.

Nikola Grbić je ubijen nekoliko mjeseci kasnije kod Pule (sumnjalo se da ga je Šime eliminisao kao svjedoka).

Perica Majstorović se objesio u zatvorskoj ćeliji 2010. godine.

Čak ni maksimalna kazna nije zaustavila Šimu. Iz kaznionice u Lepoglavi on i dalje vodi bizarne pravne bitke, pokušavajući da se domogne imovine ubijene sestre i tužeći ključne svjedoke koji su ga smjestili iza rešetaka, prenosi Kurir.