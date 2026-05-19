Izbola komšinicu i smrskala joj glavu čekićem: Stravičan zločin u Škotskoj dobio sudski epilog

Autor:ATV
Kler Kildaf (40) osuđena je na doživotni zatvor s minimalnom kaznom od 21 godine zbog brutalnog ubistva svoje 61-godišnje komšinice En Kol, koje je počinila čekićem i nožem u njenom stanu u Rutherglenu u Škotskoj.
Kildaf je zločin počinila nekoliko dana prije Božića 2023. godine, a zatim je krivicu pokušala svaliti na drugu osobu, piše Skaj Njuz.
Na Visokom sudu u Glasgovu rečeno je da se zločin dogodio u noći s 21. na 22. decembra 2023. Kildaf, koja je bila u dugovima, otišla je u dom svoje komšinice i, znajući kako pristupiti njenoj bankovnoj aplikaciji, prebacila 320 funti na vlastiti račun.
Sudija Lord Arthurson u obrazloženju presude naveo je kako postupci ubice "jasno upućuju na hladnokrvno i proračunato ubistvo počinjeno iz financijske koristi".
U jednom trenutku tokom noći, Kildaf je krenula u smrtonosni napad. En Kol zadobila je najmanje 21 udarac čekićem po glavi te je više puta izbodena nožem po vratu i tijelu. Sudija je napad opisao kao "potpuno mahnit i dugotrajan".
"Povrede vaše žrtve bile su katastrofalne i stravične, dodao je obraćajući se osuđenoj. "Započeli ste i dovršili zločin dok vaša bespomoćna žrtva nije ni slutila kakav joj se divljački, nemilosrdan i smrtonosan napad sprema", rekao je.
Nakon ubistva, Kildaf je nazvala hitnu službu i lažno tvrdila da je pronašla komšinicu u lokvi krvi. Hitna pomoć je po dolasku mogla samo proglasiti smrt En Kol u 1 sat ujutro 22. decembra. Ubica je u međuvremenu sakrila oružje i odjeću koju je nosila u rupu ispod poda u svom stanu.
Škotska policija pokrenula je istragu i uhapsila Kildaf 2. februara 2024. godine. Policajci su pronašli skrivene dokaze, a pregledom njenog mobilnog telefona otkriven je niz pretraga u noći napada, među kojima su bile i "najsmrtonosnije ubodne rane", "povreda glave čekićem" i "ubodna rana u vrat". Suočena s dokazima, Kildaf je juče na sudu priznala krivicu.
Sudija Arturson istaknuo je da je En Kol, koja je živjela sama sa svojim psom Lolom, bila "vrlo voljena" majka troje djece i imala je osam unučadi, od kojih je dvoje rođeno nakon njene smrti. Opisana je kao omiljena komšinica i poštovani član zajednice.
"Gospođa Kol dva puta je pobijedila rak i živjela je ispunjenim i sretnim životom okružena porodicom, prijateljima i komšijama", rekao je sudija. "Imao sam priliku pročitati potresne izjave njenih ožalošćenih kćerki, sina i jedne unuke. Kao što je jedno od njene djece slikovito reklo, zbog toga što ste te noći ubili njihovu majku i baku, njihovi životi više nikada neće biti potpuni", dodao je.
Glavni detektiv Linzi Voters izjavila je da je ovaj "nasilan i šokantan napad" bio razoran za porodica i prijatelje žrtve.
"Iako nikakva presuda ne može zaista ublažiti bol njihova gubitka, nadamo se da će donijeti određenu utjehu njezinim najmilijima dok se Klidaf suočava s posljedicama svojih djela", dodala je, prenosi Indeks.hr.
