Izbola komšinicu i smrskala joj glavu čekićem: Stravičan zločin u Škotskoj dobio sudski epilog

Kler Kildaf (40) osuđena je na doživotni zatvor s minimalnom kaznom od 21 godine zbog brutalnog ubistva svoje 61-godišnje komšinice En Kol, koje je počinila čekićem i nožem u njenom stanu u Rutherglenu u Škotskoj.

Kildaf je zločin počinila nekoliko dana prije Božića 2023. godine, a zatim je krivicu pokušala svaliti na drugu osobu, piše Skaj Njuz.

Na Visokom sudu u Glasgovu rečeno je da se zločin dogodio u noći s 21. na 22. decembra 2023. Kildaf, koja je bila u dugovima, otišla je u dom svoje komšinice i, znajući kako pristupiti njenoj bankovnoj aplikaciji, prebacila 320 funti na vlastiti račun.

Sudija Lord Arthurson u obrazloženju presude naveo je kako postupci ubice "jasno upućuju na hladnokrvno i proračunato ubistvo počinjeno iz financijske koristi".

U jednom trenutku tokom noći, Kildaf je krenula u smrtonosni napad. En Kol zadobila je najmanje 21 udarac čekićem po glavi te je više puta izbodena nožem po vratu i tijelu. Sudija je napad opisao kao "potpuno mahnit i dugotrajan".

Ubijena En Kol

"Povrede vaše žrtve bile su katastrofalne i stravične, dodao je obraćajući se osuđenoj. "Započeli ste i dovršili zločin dok vaša bespomoćna žrtva nije ni slutila kakav joj se divljački, nemilosrdan i smrtonosan napad sprema", rekao je.

Nakon ubistva, Kildaf je nazvala hitnu službu i lažno tvrdila da je pronašla komšinicu u lokvi krvi. Hitna pomoć je po dolasku mogla samo proglasiti smrt En Kol u 1 sat ujutro 22. decembra. Ubica je u međuvremenu sakrila oružje i odjeću koju je nosila u rupu ispod poda u svom stanu.

Škotska policija pokrenula je istragu i uhapsila Kildaf 2. februara 2024. godine. Policajci su pronašli skrivene dokaze, a pregledom njenog mobilnog telefona otkriven je niz pretraga u noći napada, među kojima su bile i "najsmrtonosnije ubodne rane", "povreda glave čekićem" i "ubodna rana u vrat". Suočena s dokazima, Kildaf je juče na sudu priznala krivicu.

Ubijena je dva puta pobijedila rak

Sudija Arturson istaknuo je da je En Kol, koja je živjela sama sa svojim psom Lolom, bila "vrlo voljena" majka troje djece i imala je osam unučadi, od kojih je dvoje rođeno nakon njene smrti. Opisana je kao omiljena komšinica i poštovani član zajednice.

"Gospođa Kol dva puta je pobijedila rak i živjela je ispunjenim i sretnim životom okružena porodicom, prijateljima i komšijama", rekao je sudija. "Imao sam priliku pročitati potresne izjave njenih ožalošćenih kćerki, sina i jedne unuke. Kao što je jedno od njene djece slikovito reklo, zbog toga što ste te noći ubili njihovu majku i baku, njihovi životi više nikada neće biti potpuni", dodao je.

Glavni detektiv Linzi Voters izjavila je da je ovaj "nasilan i šokantan napad" bio razoran za porodica i prijatelje žrtve.

"Iako nikakva presuda ne može zaista ublažiti bol njihova gubitka, nadamo se da će donijeti određenu utjehu njezinim najmilijima dok se Klidaf suočava s posljedicama svojih djela", dodala je, prenosi Indeks.hr.