Uhapšen sin modnog mogula: Osumnjičen za ubistvo oca milijardera

19.05.2026 16:18

Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Policija Barselone uhapsila je četrdesetpetogodišnjeg Džonatana Andika pod sumnjom da je ubio svog oca, milijardera i osnivača poznatog modnog brenda Mango Isaka Andika.

Tragedija se dogodila u decembru 2024. godine tokom zajedničkog planinarenja, kada je sedamdesetjednogodišnji modni mogul Isak Andik poginuo nakon pada sa litice visoke skoro 150 metara. Džonatan Andik, koji od samog početka tvrdi da je nevin, priveden je u sud u Martorelju radi davanja zvanične izjave pred istražnim sudijom, kako prenosi list El Pais.

Preokret u istrazi i sumnjive izjave

Iako je policija u početku slučaj vodila kao nesrećan slučaj, istraga je dobila potpuno novi obrt u oktobru 2025. godine, kada je sin zvanično imenovan kao osumnjičeni.

Otac i sin su kobnog dana šetali stazom Les Feišades, koja povezuje pećine Salnitre u Koljatu sa poznatim manastirom Monserat.

Istražitelji naglašavaju da ova ruta inače važi za prilično bezbjednu i da nije posebno opasna. Prema Džonatanovoj verziji priče, on je hodao ispred oca i na samo nekoliko metara od parkinga začuo zvuk odronjenog kamenja. Kada se okrenuo, vidio je oca kako pada niz nezaštićenu liticu, a stariji Andik je preminuo na licu mjesta.

Međutim, policija je povukla prvobitnu teoriju o nesreći zbog ozbiljnih kontradiktornosti i takozvanih sivih zona u Džonatanovim izjavama.

Između ostalog, utvrđeno je da je lagao o mjestu na kojem je parkirao automobil, kao i o tome da nije fotografisao teren, iako su dokazi pokazali suprotno. Regionalna policijska uprava Mosos d'Eskuadra još uvek odbija da da zvanične komentare jer je istražni sudija proglasio tajnost postupka.

Svjedočenja o napetim odnosima i stav porodice

U sklopu istrage saslušana je i Isakova partnerka, profesionalna golferka Estefanija Knut, koja je odnose između oca i sina opisala kao izuzetno napete.

Džonatan je već početkom prošle godine detaljno ispitivan duže od tri sata, a policija je tada uzela izjave i od Isakovog ličnog vozača, kao i od službenika koji je prvi stigao na mjesto nesreće.

Porodica Andik se povodom ovih događaja oglasila preko portparola, navodeći da duboko poštuju pravni proces, da nastavljaju punu saradnju sa nadležnim organima i da su uvjereni da će se ubrzo dokazati Džonatanova nevinost, uz napomenu da se u budućnosti više neće javno oglašavati.

Nasljeđe i vrijednost modne imperije

Isak Andik, koji je iza sebe ostavio i kćerke Džudit i Saru, osnovao je Mango 1984. godine zajedno sa bratom Nahmanom. Do marta 2024. godine, ova modna imperija zapošljavala je više od 14.000 ljudi u preko 2.700 prodavnica širom svijeta.

Magazin Forbs je neposredno prije smrti procijenio Isakovo bogatstvo na 4,5 milijardi dolara, što ga je činilo najbogatijim čovekom u Kataloniji i jednim od najimućnijih u Španiji.

Nakon očeve smrti, njegovo troje djece preuzelo je kontrolu nad 95 odsto vlasništva kompanije, koje danas dele na potpuno jednake dijelove, prenosi Blic.

