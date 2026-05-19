Pješčana oluja pogodila Irak: Prizori su kao na Marsu

Već danima širom Iraka duvaju veoma jaki, na udare i olujni vjetrovi.
Snažni vetrovi, podigli su ogromne količine pustinjskog pijeska, pri čemu je nastala pustinjska oluja.
Ona se direktno obrušila na Bagdad, a prizori u ovom petomilionskom gradu su kao na Marsu, s obzirom na to da je sve narandžasto i zamućeno usljed velike količine pijeska.
Pustinjska oluja značajno je smanjila vidljivost i veoma omela sve vidove saobraćaja.
Udari vetrova jači su od 80 kilometara na sat, a velike količine čestica pustinjskog pijeska veoma loše djeluju i na zdravlje ljudi, pa nadležne službe apeluje da ko ne mora, ne izlazi van kuća i drugih zaštićenih objekata.
Pješčane oluje veoma su česta pojava širom Iraka i okolnih zemalja, prenosi Telegraf.rs.
