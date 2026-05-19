Samohrani otac kod Banjaluke brine o stotinama ovaca: "Mladi dođu dva dana i odu"

Na proplancima Majdanskih brda kod Banjaluke, Dragan Vukelić svakog dana počinje isto — među stadom, hranom za stoku i brigom hoće li se sav trud isplatiti. Život na selu, kaže, nikada nije bio lak, ali posljednjih godina postaje sve teži.

"Ima jedno 400 velikih, imao mojih blizu 300, ima rođak Mladen Vukelić Šico jedno 100 komada“, priča Dragan pokazujući ogromno stado na pašnjacima.

Osim ovaca, Vukelići drže i krave, telad, bikove, ali i magarice od čijeg mlijeka žive mnoge porodice koje traže prirodne proizvode.

Suša uništila dio proizvodnje

Iako većinu hrane proizvodi sam, prošla godina zadala je veliki udarac stočarima.

„Spremimo dosta hrane i ostane uvijek, ostaće i ove godine. Davali smo kukuruz, silažu, sijeno, žito smo davali dva i po mjeseca. Morao sam davati, nije bilo trave“, kaže Vukelić.

Ovce

Dodaje da je dio stočne hrane ipak morao kupovati.

„Nešto sam kupovao, ali je dosta iz moje proizvodnje.“

„Sve je poskupilo, a naše samo pada“

Najveći problem, kaže, nije samo težak rad nego i nestabilno tržište. Posebno ih pogađa uvoz zbog kojeg domaći stočari teško mogu držati cijenu.

„Nije cijena najbolja, remeti nas uvoz. Prodali smo janjce po osam maraka, poslije kurbana bili su sedam. To je niska cijena kako je sve poskupilo. Poskupili su gorivo, gnojivo, sve je poskupilo, a ovo naše samo pada“, priča Dragan.

Najveća potražnja za janjcima je uoči kurbana, a Vukelić kaže da bez kupaca iz Federacije BiH ne bi imao kome prodati stoku.

Mladi neće težak posao

Pronaći dobrog čobana danas je gotovo nemoguće.

„Dođu nekoliko dana, probaju i odu. Težak je ovo posao i mladi ga neće“, kaže Vukelić.

Ipak, kao samohrani otac uspio je, kaže, kod svoje djece razviti ljubav prema selu i stoci, što mu je najveći ponos.

Magareće mlijeko sve traženije

Uprkos problemima, na imanju Vukelića proizvodnja se širi. Posebno raste potražnja za magarećim mlijekom.

„Ide, prodaje se, imamo mušterija. Sad muzem šest-sedam komada. Jedni su u fazi ždrijebljenja“, priča Dragan.

Na imanju je i više desetina grla goveda.

„Ima 35 teladi, dva bika i krave. Ima možda krava i junica jedno 25 komada. Sad će se teliti u toku ljeta. Teladima je dobra cijena i što se tiče bikova. To se može uvijek prodati. Malo teže idu janjci, ubija nas uvoz“, kaže on.

Iako je posao težak i neizvjestan, Vukelići ne odustaju. Na Majdanskim brdima i dalje žive od svog rada, oslanjajući se na porodicu, zemlju i stoku koju godinama stvaraju.